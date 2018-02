10 реальных советов, как тратить меньше времени на телефон и больше — на жизнь

1. Осознайте проблему

Мы годами можем не осознавать проблему зависимости. Но иногда просветление наступает в один момент. Интересно его описывает американская писательница Катарин Прайс в недавно вышедшей в США книге «How to Break Up With Your Phone: The 30-Day Plan to Take Back Your Life».

«У себя дома, в тишине и полумраке, я держала на руках свою новорожденную дочь. Очень интимный момент. За исключением одной детали. Параллельно я листала eBay, выбирая дверные ручки. Наверно, прошло минут 15, прежде чем я, наконец, обратила внимание на крошечное лицо моей дочери. Оно было подсвечено голубым светом от экрана телефона. Дочь сосредоточенно смотрела на меня, а я — в свой айфон. Мне стало не по себе». После этого женщине понадобилось 2 (!) года, чтобы освободиться от телефонной зависимости. Момент осознания стал точкой отсчета.

Все больше людей начинают понимать, что их отношения с телефоном нельзя назвать здоровыми. Согласно данным приложения Moment, которое отслеживает проведенное в смартфоне время, пользователь в среднем тратит на «залипание» в телефоне четыре часа в день. Никто не говорит о том, что стоит бросаться из крайности в крайность и становиться диджитал-затворником. Но пересмотреть степень вашей близости с телефоном явно стоит.