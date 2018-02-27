10 реальных советов, как тратить меньше времени на телефон и больше — на жизнь
Каждый день мы тратим в среднем 4 часа, уткнувшись в экран телефона. Может стоит проводить это время иначе? Рассказываем, почему наши отношения со смартфоном нельзя назвать здоровыми и как это исправить.
1. Осознайте проблему
Мы годами можем не осознавать проблему зависимости. Но иногда просветление наступает в один момент. Интересно его описывает американская писательница Катарин Прайс в недавно вышедшей в США книге «How to Break Up With Your Phone: The 30-Day Plan to Take Back Your Life».
«У себя дома, в тишине и полумраке, я держала на руках свою новорожденную дочь. Очень интимный момент. За исключением одной детали. Параллельно я листала eBay, выбирая дверные ручки. Наверно, прошло минут 15, прежде чем я, наконец, обратила внимание на крошечное лицо моей дочери. Оно было подсвечено голубым светом от экрана телефона. Дочь сосредоточенно смотрела на меня, а я — в свой айфон. Мне стало не по себе». После этого женщине понадобилось 2 (!) года, чтобы освободиться от телефонной зависимости. Момент осознания стал точкой отсчета.
Все больше людей начинают понимать, что их отношения с телефоном нельзя назвать здоровыми. Согласно данным приложения Moment, которое отслеживает проведенное в смартфоне время, пользователь в среднем тратит на «залипание» в телефоне четыре часа в день. Никто не говорит о том, что стоит бросаться из крайности в крайность и становиться диджитал-затворником. Но пересмотреть степень вашей близости с телефоном явно стоит.
Для осознания проблемы можно задать себе вопросы:
- Часто ли вы бесцельно тратите время, глядя в свой телефон?
- Вы тратите больше времени на переписку с людьми, а не на личное общение?
- Вы спите с включенным телефоном под подушкой или на прикроватном столике?
- Вы просматриваете полученные сообщения и отвечаете на них в любое время дня и ночи, даже когда это прерывает другие ваши действия?
- Вы ведете переписку за рулем или в другие подобные моменты, когда требуется ваше сосредоточенное внимание и концентрация?
- Считаете ли вы, что использование телефона иногда снижает вашу производительность?
- Чувствуете ли вы себя плохо, когда случайно забываете свой телефон дома?
- Когда вы едите, ваш телефон лежит на столе?
- Когда на ваш телефон приходит уведомление, ощущаете ли вы сильное желания проверить, что там?
- Вы периодически проверяете свой телефон, даже когда знаете, что вам ничего не писали?
2. Пересмотрите взгляд на отказ от телефона
Многие могут воспринять отказ от частого использования телефона как лишение себя того, что приносит удовольствие. И с такой установкой вам вряд ли захочется что-то изменить. Но подумайте о том, что время, которое вы проводите в телефоне — это время, которое вы не тратите на другие приятные вещи. Например, на встречи с друзьями, занятия спортом, чтение, хобби. Не воспринимайте время, которое у вас освободится, как «время, которые вы меньше провели в телефоне». Воспринимайте его как время, которое вы потратите на свою жизнь.
3. Подумайте о своем внимании как о ресурсе
Наша жизнь - это то, на что мы обращаем внимание. Каждый раз, когда мы переводим свое внимание на то или иное явление, мы принимаем еще одно решение — о том, как потратить свое время. Разработчики приложений отчаянно хотят заполучить наше внимание — ведь именно так они зарабатывают деньги. Именно поэтому существует так много бесплатных приложения с рекламой. Рекламодатели — это клиенты, а ваше внимание — это товар. Спросите себя, на что вы действительно хотите его потратить?
4. Избегайте соблазнов
Постарайтесь избегать того, что затянет вас в бесцельное «залипание». Например, удалите мобильные приложения социальных сетей и заходите в них из браузера. Так как мобильные версии сайтов куда менее удобны, проводимое в соцсетях время сократится. Еще один совет для волевых людей — выключите push-уведомления (социальных сетей, мессенджеров и электронной почты). Оставьте телефонные звонки, СМС и напоминания календаря. Не заряжайте телефон в спальне, купите автономный будильник — чтобы не тратить утренние полчаса на пролистывание лент соцсетей.
Создавайте себе напоминания о делах в реальной жизни. Например, если вместо телефона хотите тратить больше времени на чтение, оставьте книгу на прикроватном столике. Если хотите чаще готовить, заранее составляйте списки покупок для рецепта на вечер. Начните разговаривать по телефону вместо того, чтобы переписываться. Вот увидите, по телефону получить ответ гораздо быстрее и этот способ коммуникации зачастую эффективнее.
5. Установите «лежачих полицейских»
Удивительно, насколько часто мы снимаем телефоны с блокировки по инерции — просто, чтобы проверить, что там. По данным последнего исследования, это происходит около 200 раз в день. После такой проверки можно очнуться лишь спустя полчаса в полном недоумении и недоувлетворении от того, куда ушло это время.
Помогает бороться с этим автоматическим действием «лежачие полицейские» на экране телефона. То есть заставки, которая заставляют задуматься, проверяете ли вы телефон сознательно или делаете это неосознанно.
6. Практикуйте независимость
Отправившись на прогулку, оставьте свой телефон дома. Скорее всего, без него вам будет не по себе. Сосредоточьте внимание на этом ощущении. Прочувствуйте «ломку» в вашей голове и даже теле. В конце концов вы обнаружите, что неприятное ощущение исчезнет само по себе — нужно только немного подождать. Выйти без телефона на улицу не так уж и страшно!
7. Используйте мобильные приложения
Существуют отличные приложения для отслеживания времени, которое вы потратили на «залипание» в телефоне. Будьте готовы неприятно удивиться, когда их установите.Mute (Только для iOS)
8. Используйте негативные примеры для тренировки
Если кто-то рядом достает телефон, вероятно, у вас это вызывает лишь одно желание — проверить собственный. Но, практикуясь, вы сможете получить новую, более здоровую привычку. Чужое погружение в телефон используйте как сигнал — чтобы сделать глубокий вдох и расслабиться.
9. Заведите детокс-традиции
Договоритесь с друзьями, что во время ваших встреч телефоны оказывается под запретом. Кажется, нет ничего страшного в том, чтобы проверять свой айфон во время беседы с приятелями. На самом же деле это равнозначно тому, как если бы вы молча вышли в другую комнату, не дослушав до конца своего собеседника.
10. Подумайте о смерти
Как вы думаете, сколько людей, умирая, могли бы сказать : «О, как бы я хотел провести еще больше времени на Facebook... ». Проникнитесь экзистенциальной стороной вопроса, если все остальные аргументы на вас не действует. Это ваша жизнь, она явно ограничена по времени. Какую ее часть вы хотите потратить на свой телефон?
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