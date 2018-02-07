Пользователям «ВКонтакте» показали, как жить в России с ВИЧ

В начале февраля портал «Такие дела» и фонд «Нужна помощь» представили интерактивный фильм «Все сложно» - о жизни девушки Кати с ВИЧ-положительным статусом. Она сталкивается с теми же проблемами, что и её ровесники, но из-за заболевания вынуждена принимать в жизни гораздо более серьезные и ответственные решения.

Фильм состоит из двенадцати эпизодов. Так как он интерактивный, в каждом из эпизодов выбор за героиню делают сами зрители. Это и определяет ее дальнейшую судьбу. «Счастьеметр» показывает, как от этих решений меняется качество жизни девушки с ВИЧ.