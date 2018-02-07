Пользователям «ВКонтакте» показали, как жить в России с ВИЧ
В начале февраля портал «Такие дела» и фонд «Нужна помощь» представили интерактивный фильм «Все сложно» - о жизни девушки Кати с ВИЧ-положительным статусом. Она сталкивается с теми же проблемами, что и её ровесники, но из-за заболевания вынуждена принимать в жизни гораздо более серьезные и ответственные решения.
Фильм состоит из двенадцати эпизодов. Так как он интерактивный, в каждом из эпизодов выбор за героиню делают сами зрители. Это и определяет ее дальнейшую судьбу. «Счастьеметр» показывает, как от этих решений меняется качество жизни девушки с ВИЧ.
Лана Гоготишвили
заместитель главного редактора по медиа-продвижению издания «Такие дела»:
«Благодаря «Всё сложно» мы хотим изменить отношение к ВИЧ-положительным людям и развенчать укоренившиеся в обществе стереотипы вокруг этой болезни. В формате игры, делая правильный или неправильный выбор, ты перебарываешь собственные предрассудки, которые и определяют отношение к проблеме. Ты понимаешь, что твои знания про ВИЧ — это не пустая теория, от этого сейчас действительно зависит судьба человека».
В интерактивном проекте бесплатно снялись Чулпан Хаматова, Алёна Бабенко, Денис Шведов и Юлия Ауг. Роль девушки Кати с ВИЧ исполнила Ирина Старшенбаум. Посмотреть фильм можно в специальном приложении «ВКонтакте» и на сайте «Такие дела». Всего за несколько дней фильм собрал более 100 000 просмотров.
Ирина Шубина
руководитель производственного маркетинга «ВКонтакте»
«Мы очень рады, что проект «Всё сложно» привлёк такое большое внимание. Интерактивная подача помогла рассказать о столь непростой теме максимально широкой аудитории. Нам очень важно, что сама история смогла вовлечь зрителей — пользователи действительно проводят много времени, помогая героине принять правильные решения».
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