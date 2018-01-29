О заболеваемости сейчас

Сейчас заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на обычном сезонном неэпидемическом уровне. Однако есть тенденция к росту — по нашим последним данным, за третью неделю января в Петербурге обращаемость к врачам из-за ОРВИ и гриппа увеличилась на 16,5%. Заболеваемость, скорее всего, продолжает расти. Поэтому в ближайшее время возможно превышение эпидемических порогов.

Бояться ли эпидемии?

Каждую зиму выпадает снег и каждую зиму случается эпидемия гриппа - паниковать по этому поводу нет смысла. Пока в этом году эпидемия по срокам задерживается - прошлая началась уже в декабре 2016 года. Но вообще ничего экстраординарного не прогнозируется, ожидаем эпидемию средней интенсивности.

Тяжесть эпидемии будет зависеть от того, как сработают медицинские службы, как будут соблюдать меры профилактики сами петербуржцы и как будут вести себя заболевшие - выходить на работу и заражать других или брать больничные и оставаться дома.