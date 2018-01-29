Петербуржцы стали чаще болеть гриппом. Пора готовиться к эпидемии?
Начальник отдела НИИ гриппа, к.м.н Игорь Никоноров рассказал нам, насколько опасен ямагатский грипп, от которого не привили россиян, и ждет ли в этом году Петербург тяжелая эпидемия.
О заболеваемости сейчас
Сейчас заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на обычном сезонном неэпидемическом уровне. Однако есть тенденция к росту — по нашим последним данным, за третью неделю января в Петербурге обращаемость к врачам из-за ОРВИ и гриппа увеличилась на 16,5%. Заболеваемость, скорее всего, продолжает расти. Поэтому в ближайшее время возможно превышение эпидемических порогов.
Бояться ли эпидемии?
Каждую зиму выпадает снег и каждую зиму случается эпидемия гриппа - паниковать по этому поводу нет смысла. Пока в этом году эпидемия по срокам задерживается - прошлая началась уже в декабре 2016 года. Но вообще ничего экстраординарного не прогнозируется, ожидаем эпидемию средней интенсивности.
Тяжесть эпидемии будет зависеть от того, как сработают медицинские службы, как будут соблюдать меры профилактики сами петербуржцы и как будут вести себя заболевшие - выходить на работу и заражать других или брать больничные и оставаться дома.
Правда ли, что вакцина от гриппа оказалась бесполезна?
Штаммов вирусов гриппа много. Чтобы понять, от каких именно прививать пациентов, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) каждый год делает прогноз и дает рекомендации по составу вакцин. В этом году она посоветовала включить в нее 4 вируса: грипп A(H1N1)pdm09, A(H3N2), а также вирусы гриппа В двух линий — викторианской и ямагатской. Однако в России выпускаются только трехвалентные вакцины, поэтому между двумя линиями гриппа В пришлось выбрать одну. По рекомендации ВОЗ во все трехвалентные вакцины, включая российские включили викторианскую линию.
Сейчас стало известно, что европейских странах, где эпидемия уже началась, среди вирусов гриппа В доминируют вирусы гриппа линии Ямагата, а не Виктория. В России из пяти выделенных вирусов гриппа В три относились к ямагатской разновидности и два – к викторианской линии. Что будет в Петербурге, пока сказать сложно. В период самой эпидемии не исключена смена штаммов и их удельный вес, поэтому о несоответствии циркулирующих в России вирусов гриппа В вакцинным говорить преждевременно.
По большому счету, для заболевшего нет разницы, какой возбудитель вызвал у него грипп, главное — своевременно обратиться за медицинской помощью, не посещать в период заболевания до выздоровления работу и учебу, соблюдать постельный режим и в случае ухудшения состояния не отказываться от госпитализации. В любом случае, от «свиного» гриппа и гриппа A(H3N2), прошедшие вакцинацию защищены, а грипп типа В, в том числе вызванный вирусами линии Ямагата, протекает обычно в легкой форме.
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