Рейтинг: самые полезные и опасные приложения для занятий спортом
Эксперты Роскачества и Федерации фитнес-аэробики протестировали десятки приложений для занятий спортом — назвали самые полезные и те, что потенциально опасны.
Как проходило исследование?
Приложения проверяли по 109 критериям. К исследованию привлекли экспертов из Федерации фитнес-аэробики России. Оценивались функциональность, удобство использования, безопасность, надежность , производительность и информационные характеристики. В лидерах оказались приложения с лучшими базами упражнений, наглядными примерами, удобными инструментами мониторинга (таймер и секундомер, подсчет калорий, расчет ИМТ, длины шага и другие).
ТОП-5 приложений
1. Workout Trainer
Скачать для iOS / для Android
Приложение можно установить как на iOS, так и на Android. У него обширная база упражнений, более 20 готовых тренировок, наглядные видеоматериалы, удобное аудиосопровождение и достаточно научное описание. Из минусов - достаточно большое количество рекламы.
2. FitProSport
Скачать для iOS / для Android
Привлекает внушительной базой упражнений (более 150!) и инструментов. Но, по мнению экспертов, больше подходит для занятий в зале, чем дома.
3. Nike Training Club
Скачать для iOS / для Android
По мнению Роскачества, у этого приложения лучшее аудиосопровождение и оно лучше всего мотивирует к тренировкам. Неудивительно — видеоинструкции записаны мастерами-тренерами Nike мирового класса.
4. Freeletics Bodyweight
Скачать для iOS / для Android
Это приложение эксперты считают оптимальных для домашних занятий. В него включены тренировки по 10-30 минут и только упражнения с собственным весом. Содержит много дополнительных опций, например, «2x2» - во время такой тренировки для занятий нужна площадь всего 2 на 2 метра.
5. JEFIT
Скачать для iOS / для Android
А это уже скорее приложение для зала, чем для дома. Подойдет тем, кто ведет записи и дневники упражнений.
Небезопасные рекомендации
Некоторые приложения подвергают неопытных пользователей потенциальной опасности, считают в Роскачестве. Они не дают представления о технике выполнения упражнений. Такие замечания возникли к приложениям:
- 8fit
- GymUp
- «Seven – Марофон семиминутных тренировок»
- Streaks Workout
- «Сушка тела: похудеть дома, упражнения и тренировки».
Андрей Шишков
менеджер по развитию Федерации фитнес-аэробики России:
«Основными ошибками, которые допускаются в спортивных приложениях, стали недостаточные рекомендации по технике выполнения упражнений. Очень часто встречается неверная демонстрация техники на картинке или в видеоролике. Это всё может привести к травмам. Также в некоторых приложениях рекомендуются слишком сложные упражнения, которые в принципе нельзя разучивать самостоятельно».
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