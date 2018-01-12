Рейтинг: самые полезные и опасные приложения для занятий спортом

ТОП-5 приложений

1. Workout Trainer

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Приложение можно установить как на iOS, так и на Android. У него обширная база упражнений, более 20 готовых тренировок, наглядные видеоматериалы, удобное аудиосопровождение и достаточно научное описание. Из минусов - достаточно большое количество рекламы.

2. FitProSport

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Привлекает внушительной базой упражнений (более 150!) и инструментов. Но, по мнению экспертов, больше подходит для занятий в зале, чем дома.

3. Nike Training Club

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По мнению Роскачества, у этого приложения лучшее аудиосопровождение и оно лучше всего мотивирует к тренировкам. Неудивительно — видеоинструкции записаны мастерами-тренерами Nike мирового класса.

