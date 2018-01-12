Рейтинг: самые полезные и опасные приложения для занятий спортом

Эксперты Роскачества и Федерации фитнес-аэробики протестировали десятки приложений для занятий спортом — назвали самые полезные и те, что потенциально опасны.

Как проходило исследование?

Приложения проверяли по 109 критериям. К исследованию привлекли экспертов из Федерации фитнес-аэробики России. Оценивались функциональность, удобство использования, безопасность, надежность , производительность и информационные характеристики. В лидерах оказались приложения с лучшими базами упражнений, наглядными примерами, удобными инструментами мониторинга (таймер и секундомер, подсчет калорий, расчет ИМТ, длины шага и другие).

ТОП-5 приложений

1. Workout Trainer

Скачать для iOS / для Android

Приложение можно установить как на iOS, так и на Android. У него обширная база упражнений, более 20 готовых тренировок, наглядные видеоматериалы, удобное аудиосопровождение и достаточно научное описание. Из минусов - достаточно большое количество рекламы.

2. FitProSport

Скачать для iOS / для Android

Привлекает внушительной базой упражнений (более 150!) и инструментов. Но, по мнению экспертов, больше подходит для занятий в зале, чем дома.

3. Nike Training Club

Скачать для iOS / для Android

По мнению Роскачества, у этого приложения лучшее аудиосопровождение и оно лучше всего мотивирует к тренировкам. Неудивительно — видеоинструкции записаны мастерами-тренерами Nike мирового класса.

4. Freeletics Bodyweight

Скачать для iOS / для Android

Это приложение эксперты считают оптимальных для домашних занятий. В него включены тренировки по 10-30 минут и только упражнения с собственным весом. Содержит много дополнительных опций, например, «2x2» - во время такой тренировки для занятий нужна площадь всего 2 на 2 метра.

5. JEFIT

Скачать для iOS / для Android

А это уже скорее приложение для зала, чем для дома. Подойдет тем, кто ведет записи и дневники упражнений. 

Небезопасные рекомендации

Некоторые приложения подвергают неопытных пользователей потенциальной опасности, считают в Роскачестве. Они не дают представления о технике выполнения упражнений. Такие замечания возникли к приложениям:

  • 8fit
  • GymUp
  • «Seven – Марофон семиминутных тренировок»
  • Streaks Workout
  • «Сушка тела: похудеть дома, упражнения и тренировки».

Андрей Шишков

менеджер по развитию Федерации фитнес-аэробики России:

«Основными ошибками, которые допускаются в спортивных приложениях, стали недостаточные рекомендации по технике выполнения упражнений. Очень часто встречается неверная демонстрация техники на картинке или в видеоролике. Это всё может привести к травмам. Также в некоторых приложениях рекомендуются слишком сложные упражнения, которые в принципе нельзя разучивать самостоятельно».

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также