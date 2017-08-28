Экран вашего смартфона в 10 раз грязнее сидения унитаза. Вот что с этим делать

Большинство людей абсолютно не задумываясь берут с собой телефон на завтрак, кладут его на стол во время приготовления пищи, держат его в руке, когда посещают врача или уборную. Исследования показывают, что смартфоны намного грязнее, чем кажутся. Чем больше болезнетворных бактерий они собирают на своей поверхности, тем больше вы их переносите на себя.

По сути, рука — самый большой возбудитель инфекции и виновник того, что на вашем телефоне собираются микроорганизмы. Так, по статистике, американцы проверяют телефоны по 47 раз ежедневно. В России на данный момент такой статистики нет, но, скорее всего, мы проверяем их столь же часто. Каждый раз, когда вы отвечаете кому-то в Whatsapp или «Вконтакте», то взаимодействуете с экраном телефона и тем большее количество бактерий перемещается на него с пальцев и обратно.

«Так как люди всегда носят с собой смартфоны, даже в тех ситуациях, когда в этом нет необходимости (некоторые даже забывают помыть руки из-за того, что зависают в интернете), неудивительно, что экраны гаджетов кишат бактериями», — говорит Эмили Мартин, ассистент профессора эпидемиологии факультета общественного здоровья и гигиены Университета Мичигана.

Проведенное там исследование показало, какое количество бактерий находится на среднестатистическом телефоне —17000 генных единиц.