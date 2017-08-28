Какими болезнетворными бактериями кишат экраны наших любимых гаджетов, могут ли они стать причиной заболеваний и что делать, чтобы точно не заразиться – все, что вы хотели знать о безопасном пользовании смартфонами, но боялись спросить.
Экран вашего смартфона в 10 раз грязнее сидения унитаза. Вот что с этим делать
Большинство людей абсолютно не задумываясь берут с собой телефон на завтрак, кладут его на стол во время приготовления пищи, держат его в руке, когда посещают врача или уборную. Исследования показывают, что смартфоны намного грязнее, чем кажутся. Чем больше болезнетворных бактерий они собирают на своей поверхности, тем больше вы их переносите на себя.
По сути, рука — самый большой возбудитель инфекции и виновник того, что на вашем телефоне собираются микроорганизмы. Так, по статистике, американцы проверяют телефоны по 47 раз ежедневно. В России на данный момент такой статистики нет, но, скорее всего, мы проверяем их столь же часто. Каждый раз, когда вы отвечаете кому-то в Whatsapp или «Вконтакте», то взаимодействуете с экраном телефона и тем большее количество бактерий перемещается на него с пальцев и обратно.
«Так как люди всегда носят с собой смартфоны, даже в тех ситуациях, когда в этом нет необходимости (некоторые даже забывают помыть руки из-за того, что зависают в интернете), неудивительно, что экраны гаджетов кишат бактериями», — говорит Эмили Мартин, ассистент профессора эпидемиологии факультета общественного здоровья и гигиены Университета Мичигана.
Проведенное там исследование показало, какое количество бактерий находится на среднестатистическом телефоне —17000 генных единиц.
В свою очередь, ученые из университета Аризоны обнаружили, что смартфоны в десять раз грязнее, чем сидение унитаза в общественном туалете. Человеческая кожа сама по себе покрыта определенными видами бактерий, но они, как правило, никак не влияют на наше здоровье и живут с организмом в благоприятном симбиозе.
«Большая чисть микроорганизмов не являются возбудителями инфекций, — говорит Мартин. — Конечно, при определенных обстоятельствах на телефон может попасть стафилококк, но далеко не факт, что он станет возбудителем стафилококковой инфекции». Тем не менее, некоторые из видов бактерии все-таки несут угрозу: «Мы не живем в стерильной окружающей среде, и если вы касаетесь руками какой-либо поверхности, на ней обязательно что-то находится. Существует множество видов бактериологического загрязнения окружающей среды», — говорит Сьюзан Уиттьер, директор отдела клинической микробиологии медицинского центра Колумбийского университета.
Исследования обнаружили серьезные патогены на телефонах, включая стрептококк, метициллин (резистентный золотистый стафилококк, — Прим. ред.), и даже кишечную палочку. Конечно, сами по себе эти микробы не станут причиной заболевания, однако лучше лишний раз не рисковать и не позволять им проникать внутрь организма.
Через телефоны могут также распространяться вирусы — например, если зараженный гриппом покашляет на телефон, а потом передаст его другому.
К счастью, существует несколько способов защиты от болезневорных микробов, обитающих на смартфонах. Исследователи в один голос твердят о том, что одно из самых худших мест, куда можно взять с собой телефон — туалет. Когда мы спускаем воду в унитазе, бактерии разлетаются по воздуху, в том числе попадают на экран смартфона и, таким образом, на них попадают так называемые фекальные бактерии, среди которых пресловутая кишечная палочка.
Как это ни странно, также может помочь регулярное протирание экрана смартфона. Многие делают это с помощью мягкой салфетки, которая удаляет не все бактерии. Для более «глубокой» очистки гаджета, исследователи Мартин и Уиттьер рекомендуют использовать смесь из 60% воды и 40% медицинского спирта. Необходимо хотя бы несколько раз в месяц протирать телефон салфеткой, смоченной в этой жидкости. Если вы болеете, то лучше проводить такую чистку чаще.
И все же, лучшим советом, чтобы обезопасить себя от контактных инфекций, по мнению экспертов является старое доброе правило, которому нас учат с самого детства — почаще мойте руки.
Перевод: Ася Алисултанова
Источник: Time
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