Yota запустила новое приложение Yota Nebo, в котором можно оставить послание на небе
В новом приложении Yota Nebo соединились дополненная реальность и геолокация.
Пользователи Yota Nebo смогут оставлять на небе свои мысли и эмоции в любой точке города. Все сообщения отображаются на карте. Чтобы увидеть публикацию от другого пользователя, достаточно подойти к тому месту, над которым оставлено послание.
Руководитель проекта Yota Nebo Анна Чернышева комментирует выход нового приложения так: «Вы замечали, как часто мы смотрим себе под ноги, и как редко — на небо? Мы решили поменять это и дать возможность пользователям посмотреть на небо по-другому — как на площадку для общения, признаний, эмоций.
В Yota Nebo нет рамок и ограничений: можно залепить все небо над собой стикерами из нашего стикерпака или написать 1000 раз “Обожаю!” над домом любимого человека, можно создать собственный квест или написать рекламное объявление над магазином или рестораном».
В разработке стикерпака для приложения Yota Nebo принимали участие иллюстраторы Александр Блосяк, Александр Похвалин и Илья Кутобой. Помимо стикеров, пользователям также доступен поиск гиф-иллюстраций по @giphy.
Кроме того, в девяти городах России в Yota Nebo будут размещены 3D-объекты. Каждый из объектов определенным образом связан с городом, в котором он расположен. В разработке объектов участвовали профессиональные иллюстраторы Александр Егоров и Дмитрий Гелишвили.
Вот список городов, в которых доступны 3D-объекты:
- Челябинск
- Пермь
- Краснодар
- Нижний Новгород
- Ростов-на-Дону
- Новосибирск
- Санкт-Петербург
- Тюмень
- Екатеринбург
- Москва
Кроме арт-объектов на карте Yota Nebo будут опубликованы отметки от Yota и первого партнера, сети пиццерий «Додо Пицца». Каждый, кто разместит стикер рядом с торговыми точками Yota и ресторанами «Додо Пицца», сможет получить специальные бонусы от компаний. С подробностями акции можно ознакомиться на сайте yota.ru.
Приложение уже доступно для установки в AppStore и в Google Play Market.
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