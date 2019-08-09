Пользователи Yota Nebo смогут оставлять на небе свои мысли и эмоции в любой точке города. Все сообщения отображаются на карте. Чтобы увидеть публикацию от другого пользователя, достаточно подойти к тому месту, над которым оставлено послание.

Руководитель проекта Yota Nebo Анна Чернышева комментирует выход нового приложения так: «Вы замечали, как часто мы смотрим себе под ноги, и как редко — на небо? Мы решили поменять это и дать возможность пользователям посмотреть на небо по-другому — как на площадку для общения, признаний, эмоций.

В Yota Nebo нет рамок и ограничений: можно залепить все небо над собой стикерами из нашего стикерпака или написать 1000 раз “Обожаю!” над домом любимого человека, можно создать собственный квест или написать рекламное объявление над магазином или рестораном».