Примите участие в нашем конкурсе в инстаграме. Угадайте место на фотографии, расскажите, где вы любите бывать ночью в Петербурге, и выиграйте смартфон realme 3 Pro.

На прошлой неделе мы славно погуляли по ночному городу с новеньким смартфоном realme 3 Pro. Это флагман молодого китайского бренда, среди многочисленных достоинств которого прокачанная камера с ультраночным режимом и очень емкая батарея. Мы снимали сумерки, закат, ночь и полуночников в городе, и телефон не подумал разрядиться, выдавая яркие и качественные снимки до самого утра.

Фото из одной локации съемок не были выложены на сайте в репортаже. Мы сохранили их для конкурса, в котором разыгрываем смартфон realme 3 Pro эффектного цвета синий нитро и с внушительным объемом памяти 64 Гб.

Что надо сделать, чтобы его выиграть?

1. Зайдите в аккаунт @sоbaka_ru в инстаграме.

2. Угадайте, где были сделаны снимки скейтера, размещенные в посте 8 августа.

3. В комментарии к посту поделитесь своим предположением, а также расскажите, где вы сами любите бывать ночью в Петербурге.

4. Подпишитесь на страницу @realmerussia, если еще не сделали этого.

Конкурс проходит до полуночи в воскресенье, 11 августа.

В понедельник, 12 августа, мы объявим победителя, который, по мнению жюри, состоящего из представителей бренда realme и редакции sobaka.ru, предложит самый интересный адрес ночных активностей в городе. Ему мы и вручим новый смартфон.

Удачи!