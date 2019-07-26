Как приготовить идеальный сэндвич?

Международная компания BORK представляет новое слово в мире техники, предназначенной для перекусов, — сэндвичницу G502. С ней даже такое простое блюдо, как сэндвич, может стать произведением гастрономического искусства.

Благодаря продуманному дизайну она легко приготовит и хрустящие панини, и пышные круассаны, и сэндвичи с самой нежной начинкой. Вот 4 преимуществ G502: Сэндвичница BORK очень бережна с продуктами. Система крепления нагревающихся панелей позволяет добиться хрустящей румяной корочки, не пересушивая начинку. Предусмотрены три положения панелей: MELT (идеально для пышных круассанов: панели не давят на ломкое тесто, а аккуратно поджаривают его сверху и снизу), CRUSH CONTROL (если вам по душе поджаристые клаб-сэндвичи и панини) и LOCK, надежно фиксирующее панели. В положении LOCK компактную сэндвичницу BORK удобно хранить вертикально. Плоские панели с антипригарными свойствами легко очищаются. Бортики по краям сохраняют сэндвичи сочными и предотвращают вытекание соуса и падение крошек. Запатентованная система нагрева мощностью до 1500 Вт позволяет быстро и равномерно добиться нужной температуры. О готовности к работе сообщит цветовой индикатор на верхней панели. BORK G502 – не только понятная в использовании техника, но и очень стильная. Гармоничные пропорции и сверкающая сталь G502 позволяют ей побороться за титул самой красивой сэндвичницы на мировом рынке.