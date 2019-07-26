Как бороться с усталостью после долгого рабочего дня?

BORK представляет самый компактный массажер для глаз D608. Это идеальный компаньон для долгих путешествий и истребитель последствия многочасовой работы за компьютером или Instagram-серфинга.

У международной компании BORK есть коллекция релакс-мастеров — незаменимых помощников после долгого рабочего дня и других стрессовых ситуаций. Среди них есть и компактный массажер для глаз D608. Вот 6 преимуществ этого массажера: Он легко складывается пополам, занимая минимум места в дорожной сумке, его удобно хранить дома или брать с собой для расслабления в поездках или использовать в перерывах во время рабочего дня. У него есть функция подогрева до 42-47 градусов Цельсия. Теплый массаж расслабляет мышцы лица, буквально стирая усталость. По желанию можно включить звуки природы, которые способствуют расслаблению. D608 работает в трех режимах на ваш выбор: деликатный SOFT, MED – массаж средней интенсивности и энергичный HARD. Этот массажер BORK бережно воздействует на 4 точки акупунктуры в зоне вокруг глаз, снимая напряжение от работы со смартфоном и компьютером, убирая темные круги, предупреждая конъюнктивит и опущение верхнего века. D608 быстро заряжается через USB-кабель и рассчитан на три часа непрерывной работы. Массажер BORK укомплектован удобным мешочком из ткани, благодаря чему всегда остается чистым. Внутреннее покрытие выполнено из эко-кожи для удобного очищения и гарантии гигиеничного использования.