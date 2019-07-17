Yota обновила линейку тарифов для планшета

Сотовый оператор Yota ввёл новую функцию — теперь безлимитный интернет можно подключить и на планшете. Пользоваться им можно уже начиная с сегодня, 17 июля 2019 года. Точная стоимость услуги зависит от региона — но варьируется от 200 до 800 рублей в месяц.

«Мы приняли решение запустить безлимитный интернет в линейке для планшета, чтобы наши пользователи могли не беспокоиться о количестве оставшихся гигабайт. Цена на безлимитный пакет зависит от региона. Так, например, в Москве стоимость безлимита составит 600 рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 550 рублей, а на Камчатке — 700 рублей в месяц», — комментирует директор направления «Планшет-Модем» Александр Капралов.