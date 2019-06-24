Yota запускает первую на рынке гибкую линейку минут и интернета

Благодаря новой функции абонент сотовой компании Yota может выбрать любое количество минут и гигабайтов: от 0 до 2000 минут и от 1 Гб до безлимита.

Для того чтобы ввести новую услугу, Yota объединила два своих продукта — полная гибкость и безлимитный интернет. «Новая линейка по-прежнему подходит максимальному количеству клиентов, но теперь она удовлетворяет потребности и тех, кому действительно нужно очень много трафика», — говорит директор направления «Смартфон» Yota Артемий Пономарев.

Уже с 24 июня абоненты могут выбрать столько минут и трафика, сколько им необходимо. Например, 156 минут и 10 Гб. Стоимость такого пакета составит 399,79 рублей в Москве, а в Екатеринбурге цена пакета 500 минут и безлимитный интернет составит 355 рублей. Кроме того, клиенты могут подключить безлимитный доступ к самым популярным приложениям.