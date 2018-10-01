В «Google Карты» добавили функцию отслеживания движения петербургских автобусов и троллейбусов

Компания Google выпустила новую версию «Google Карт», в которой пользователи смогут отслеживать движение автобусов и троллейбусов в 13 российских городах, включая Петербург, Москву, Сочи, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Омск, Новосибирск и Самару.

Даже совмещая поездки на автомобиле с поездками в общественном транспорте, пользователь сможет увидеть необходимую информацию о каждом отрезке пути.

Водители, использующие карты Google, смогут также послушать музыку, не отключая навигацию в дороге. Новые функции для пользователей Android и iOS станут доступны не позже 7 октября.

В августе в мобильный сервис карт «2ГИС» добавили отметки мест с петербургскими граффити. У многих отметок есть описание и фотографии.