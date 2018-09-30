В работе Telegram на iOS 12 произошел сбой после обновления

Накануне пользователи iOS 12 столкнулись с проблемой — они не могли зайти в новую версию мессенджера Telegram. При попытке это сделать, приложение закрывалось. Эту информацию подтвердили представители Telegram.

Пока что компания приостановила автоматическое обновление приложения.Установить его можно только вручную.

По одной из версий, сбой может быть вызван миграцией данных со старого приложения на новое, написанное на языке Swift. Тем, кого коснулась проблема, советуют удалить приложение и установить его заново.

Обновление Telegram 5.0.8 меняет внешний вид уведомлений внутри мессенджера. Теперь их можно открывать. Кроме того, ускорилась синхронизация чатов, и уменьшился расход аккумулятора. В переписках появилась анимация.

Последний раз сбой в работе Telegram происходил в июне. Тогда в приложение не могли войти жители России и нескольких стран Европы.