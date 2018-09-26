Производители показали обновленный фотоаппарат «Зенит», который снова начнут продавать в России
Производитель культовых советских фотоаппаратов «Зенит» и компания Leica заново запустили производство на Красногорском заводе им. С. А. Зверева. Компании уже показали первый продукт новой серии.
Как написано на сайте холдинга «Швабе», в новая версия фотоаппаратов получит название «Зенит М». Производители обещают лимитированный дизайн и эксклюзивную упаковку с индивидуальным номером. Всего на заводе выпустят 500 фотоаппаратов и объективов Zenitar 35 mm f/1.0, разработанных и произведенных в России. Продавать их будут как в нашей стране, так и в Еропе.
О том, что КМЗ вместе с зарубежными партнерами планирует возобновить выпуск фотоаппаратов «Зенит», стало известно еще летом прошлого года. Красногорский завод выпускал «Зенит» в период с 1952 по 2005 год. В 2014 году инициативу о возобновлении производства «Зенитов» поддержал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.