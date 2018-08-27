Стало известно, какие новые модели iPhone представит Apple в сентябре

Корпорация Apple представит в сентябре три новых модели смартфонов iPhone. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Модели будут иметь дизайн, схожий с прошлогодней серией iPhone X. Отмечается, что флагманская модель будет иметь 6,5-дюймовый экран — по оценкам экспертов самый большой из существующих смартфонов Apple. Кроме того, на задней крышке устройства будет располагаться стекло и двойная камера.

Сообщается также, что еще одной модификацией станет телефон с 5,8-дюймовым OLED-дисплеем. Акцент будет сделан на скорость работы и качество снимков.

Bloomberg также пишет, что наиболее значительным обновлением станет самый дешевый из трех устройств телефон, который призван заменить iPhone 8. Он будет выглядеть как iPhone X, но будет оснащен 6,1-дюймовым экраном с более дешевой технологией LCD.

Кроме того, два из трех смартфонов оснастят возможностью использования двух SIM-карт. Однако такие модели будут продавать не во всех регионах. К слову, подобные смартфоны популярны в Индии, Бразилии, Египте и Аргентине.

Напомним, ранее стало известно, что осенью американская корпорация представит iPhone в пяти новых цветах. 1 августа сеть бытовой техники «М.Видео» объявила о том, что открывает в своих магазинах авторизованные сервисные центры Apple. Воспользоваться их услугами можно будет вне зависимости от места покупки гаджета.

Ориентировочная дата ежегодной презентации Apple – 12 сентября 2018 года (судя по тому, что во все предыдущие годы купертиновская компания проводила их по вторникам и средам, но при этом обычно не позже второй недели сентября).

Читайте также: Эксперимент редакции: стоит ли покупать iPhone X – самую дорогую модель в истории Apple?

По материалам «ДП»