Петербурженка получила два года условно за комментарии во «ВКонтакте»

Кировский суд приговорил жительницу Петербурга за комментарий, оставленный под чужой публикацией. 23 августа пресс-служба Петербургских судов сообщила, что слова петербурженки подходят под статью 282 УК «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Суд постановил, что подсудимая, находясь в своей квартире в доме на Оборонной улице, разместила в группе «Питер решает» комментарий, который «содержал побуждение к использованию враждебных насильственных действий – убивать лиц, представителей народностей Кавказа и Средней Азии, а также применять иные насильственные действия, свидетельствующие о выражении враждебного отношения к указанным лицам».

Женщина признала свою вину, а страницу удалила почти сразу после возбуждения дела.

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