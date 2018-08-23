18+

Разработан законопроект, обязывающий Google и Facebook платить по «закону Яровой»

«Мегафон» и «Ростелеком» разработали законопроект, обязывающий иностранные интернет-компании, такие как Google и Facebook, оплачивать хранение данных  по «закону Яровой». Об этом пишет Reuters со ссылкой на топ-менеджеров двух компаний.

Согласно закону, в России появятся понятие «организатор распространения информации в сети интернет, контролируемый иностранным лицом», который будет вынужден выплачивать компенсации операторам, занимающим «доминирующее положение» на российском рынке радиосвязи. В противном случае Роскомнадзор ограничит скорость трафика для абонентов из России. К таким компаниям, помимо «Ростелекома» и «Мегафона», относятся «Вымпелком» и МТС. Инициатива позволит переложить часть затрат операторов на исполнение «закона Яровой».

Законопроект направят в правительство после того, как все операторы «придут к согласованной позиции», рассказал один из источников Reuters. Поправки должны начать действовать с 1 января 2019 года.

Ранее мы писали, что корпорация Google признала, что в некоторых случаях отслеживает местоположение пользователей.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров