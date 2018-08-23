Разработан законопроект, обязывающий Google и Facebook платить по «закону Яровой»

«Мегафон» и «Ростелеком» разработали законопроект, обязывающий иностранные интернет-компании, такие как Google и Facebook, оплачивать хранение данных по «закону Яровой». Об этом пишет Reuters со ссылкой на топ-менеджеров двух компаний.

Согласно закону, в России появятся понятие «организатор распространения информации в сети интернет, контролируемый иностранным лицом», который будет вынужден выплачивать компенсации операторам, занимающим «доминирующее положение» на российском рынке радиосвязи. В противном случае Роскомнадзор ограничит скорость трафика для абонентов из России. К таким компаниям, помимо «Ростелекома» и «Мегафона», относятся «Вымпелком» и МТС. Инициатива позволит переложить часть затрат операторов на исполнение «закона Яровой».

Законопроект направят в правительство после того, как все операторы «придут к согласованной позиции», рассказал один из источников Reuters. Поправки должны начать действовать с 1 января 2019 года.

Ранее мы писали, что корпорация Google признала, что в некоторых случаях отслеживает местоположение пользователей.