Apple выпустит бюджетный MacBook и профессиональный Mac mini

Компания Apple собирается выпустить два новых продукта — бюджетный вариант MacBook и профессиональный Mac mini. Об этих планах пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Новый ноутбук будет внешне похож на MacBook Air, но с дисплеем более высокого разрешения. На сегодняшний день единственный ноутбук от Apple с высоким разрешением стоит около 1000 долларов.



Усовершенствованная модель Mac mini выйдет впервые за 4 года. Сейчас он стоит 500 долларов, но в его комплектацию не входят экран, клавиатура и мышка.

По утверждению Bloomberg, планы компании связаны с низкими продажами тех устройств, которые Apple производит на протяжении долгого времени. Стоимость новых моделей не уточняется.

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