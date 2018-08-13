В 2030 году проверкой ЕГЭ займутся роботы

К 2030 году проверку заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ) полностью поручат искусственному интеллекту. Об этом сообщают «Известия». На данный момент, компьютеры проверяют бланки только с тестовой частью. Директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова сообщила, что в будущем мощности вычислительной техники будет хватать, чтобы заменить экспертов, проверяющих развернутые ответы школьников.

В Рособнадзоре отметили, что система тестирования (ЕГЭ) устоялась и показывает эффективность, но это не значит, что она не должна развиваться. Проверка экзамена роботами позволит исключить субъективность комиссии. Также к 2030 году на смену бумажным бланкам придут планшеты и сопутствующие гаджеты.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме рассмотрят законопроект об отмене ЕГЭ.