Apple выплатит компенсацию за замену аккумулятора на iPhone в 2017 году

Корпорация Apple выплатит компенсацию клиентам, которые меняли аккумулятор на iPhone 6 и последующих моделях после срока действия гарантии. Сумма выплат составит 3 800 рублей.

Деньги получат те, кто менял аккумулятор в период с 1 января по 28 декабря 2017 года. Важное условие получения компенсации: замену должны были выполнить в официальном сервисном центре Apple, или сервисном центре партнера компании, или магазине Apple Store.

Деньги вернут с помощью электронного перевода или на карту. До 27 июля Apple сама свяжется с клиентами, которые попадают под действие программы, по электронной почте и расскажет, как получить компенсацию. Те же, кто не получит письмо, но считает, что заслужил компенсацию, могут самостоятельно связаться со службой поддержки Apple до 31 декабря.