Apple выплатит компенсацию за замену аккумулятора на iPhone в 2017 году
Корпорация Apple выплатит компенсацию клиентам, которые меняли аккумулятор на iPhone 6 и последующих моделях после срока действия гарантии. Сумма выплат составит 3 800 рублей.
Деньги получат те, кто менял аккумулятор в период с 1 января по 28 декабря 2017 года. Важное условие получения компенсации: замену должны были выполнить в официальном сервисном центре Apple, или сервисном центре партнера компании, или магазине Apple Store.
Деньги вернут с помощью электронного перевода или на карту. До 27 июля Apple сама свяжется с клиентами, которые попадают под действие программы, по электронной почте и расскажет, как получить компенсацию. Те же, кто не получит письмо, но считает, что заслужил компенсацию, могут самостоятельно связаться со службой поддержки Apple до 31 декабря.
В декабре 2017 года корпорация Apple призналась, что намеренно замедляет работу старых моделей iPhone. Позже корпорация извинилась перед пользователями и предложила скидку на замену аккумулятора.Позже компания выпустила обновление iOS, в котором можно отключить функцию снижения производительности. 9 апреля купертиновская компания выпустила красные iPhone 8 и 8 Plus, часть денег от продажи которых пойдет на благотворительные цели.
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