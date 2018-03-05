Apple выпустит бюджетный MacBook

Аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Куо, специализирующийся на продукции Apple, рассказал о планах корпорации выпустить новое, более дешевое поколение ноутбуков MacBook Air.

По его словам, во втором квартале Apple представит бюджетную версию 13-дюймового MacBook Air. Главное отличие от первой версии будет в начинке - в бюджетной версии она будет не такая мощная, как в MacBook 2017, однако от последней модели новый ультрабук возьмет улучшенное разрешение экрана и порт USB Type-C.

Также Мин-Чи Куо подтвердил, что слышал о планах Apple представить новую версию AirPods и iPhone с экраном диагональю 6,1 дюйма. Аналитик не раскрыл свои источники, но известно, что у него есть источник и среди поставщиков комплектующих для Apple.

Ранее стало известно, что компания выпустит осенью этого года целых три iPhone, один из которых уже называют бюджетной версией iPhone X.