Apple выпустила обновление iOS, с помощью которого можно отключить замедление iPhone

Корпорация Apple выпустила бета-версию обновления iOS, в котором можно отключить функцию снижения производительности. Таким образом Тим Кук сдержал свое обещание.

В обновлении появился новый раздел «Состояние аккумулятора», в котором можно проверить, насколько в процентах использован ресурс батареи и как аккумулятор справляется с пиковыми нагрузками на смартфон. В случае если с батареей все плохо, можно отключить снижение производительности. Новая функция будет работать на всех смартфонах, начиная от iPhone 6 и заканчивая iPhone 7 Plus (2014-2016 года). Паблик-версия iOS 11.3 появится, как и было обещано, весной.

Напомним, в декабре 2017 года корпорация Apple признала, что намеренно замедляет работу старых моделей iPhone. Позже корпорация извинилась перед пользователями и предложила скидку на замену аккумулятора.