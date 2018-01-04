Во всех процессорах Intel, выпущенных с 1995 года, нашли критическую уязвимость

Компьютеры, работающие на процессорах Intel, имеют критическую уязвимость, которая позволяет хакерам добраться до паролей и ключей безопасности. Уязвимость была обнаружена исследователями из Google, Университета Гратца (Австрия) и ряда других организаций. По их словам, опасности подвержены владельцы компьютеров, использующих процессоры, которые были выпущены с 1995 года по сегодняшний день.

Суть проблемы, которую журналисты уже назвали «Чипокалипсис», заключается в том, что обычные пользовательские программы могут видеть структуру защищенной части памяти ядра, которая используется для хранения конфиденциальных данных. С помощью этой лазейки хакеры могут следить, какой текст вводится в том или ином приложении и похищать пароли и другие сведения — подробнее об этом тут.

Производители программного обеспечения и компьютерных компонентов, как утверждают авторы исследования, скрывали проблему. После того, как ситуация стала достоянием общественности, устранить проблему было решено с помощью специального патча, который может замедлить работу компьютерных систем на 5-30%.

Компания Microsoft отметила, что на данный момент им не известен ни один случай использования уязвимости злоумышленниками — и уже выпустила экстренное обновление для Windows 10, 8 и 7 из-за уязвимости процессоров, оно будет устанавливаться автоматически. Google выпустит «заплатку» для Chrome в конце января.