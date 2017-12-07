Бюджетный iPhone 9 получит Face ID и металлический корпус

Все новые iPhone, которые выпустят в 2018 году получат дизайн, похожий на iPhone X с «челками» на дисплее. Об этом пишет издание Nikkei Asian Review со ссылкой на японские источники.

Так, по слухам, «бюджетная» модель будет иметь 6.1 - дюймовый дисплей с металлическим, а не стеклянным корпус. За счет этого цена смартфона будет значительно ниже, так как производитель собирается использовать более дешевый и простой алюминиевый сплав. Более того, источник сообщил, что iPhone 9 (так его скорее всего назовут) будет предложен в широкой цветовой палитре.

Ожидается, что стартовая цена iPhone 9 с базовой памятью начнется с традиционного ценового индекса Apple - 649 долларов.

Напомним, 12 сентября компания Apple презентовала новые модели iPhone 8, 8 Plus и X. Наша редакция протестировала «восьмерки» и флагманский смартфон Apple и рассказала, какие преимущества у «десятки» и чем она отличается от iPhone 8.