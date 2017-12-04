iPhone X не узнает владельца после обновления iOS

Последним на данный момент серьезным недостатком iPhone X стали сбои при работе функции Face ID. По словам пользователей, после обновления до iOS 11.2 у них на экране появилось сообщение «Невозможно активировать Face ID на этом iPhone».

Зачастую для решения проблемы необходимо лишь перезагрузить смартфон. Если же это не помогло и вход в интерфейс остается недоступным, пользователям придется обратиться в техподдержку. В то же время, как отмечает 9to5mac, эта проблема была зафиксирована не у всех владельцев iPhone X.

Версия iOS 11.2 была призвана исправить ошибку, вызывающую самопроизвольные перезагрузки смартфонов. Примечательно, что обычно Apple выпускает обновления для операционной системы по вторникам, однако обновление iOS 11.2 было выпущено в субботу, 2 декабря, для экстренного исправления сбоя с перезагрузкой, отмечали в The Verge.

Ошибка проявлялась, когда приложения отправляли уведомления о каких-то событиях. В качестве временного решения проблемы пользователи использовали перевод времени назад и отключение уведомлений. Проблемы с функцией Face ID отмечаются с момента появления iPhone X на рынке.

Фактически именно сбой Face ID на презентации iPhone X в сентябре открыл обширный перечень недостатков нового смартфона. Тогда вице-президент Apple Крейг Федериги пытался продемонстрировать функцию разблокировки по лицу, но она не сработала.

В Apple позже объяснили, что все устройства требуют ввода цифрового кода после перезагрузки или нескольких часов «сна» и на презентации просто по ошибке взяли устройство, которое недавно перезагружали. Apple также заявила, что у Face ID показатель доли ложных срабатываний — одно на миллион. Позже источники Bloomberg заявили, что Apple была вынуждена снизить точность распознавания, чтобы обеспечить смартфонами те страны, где уже стартовали продажи, в нужные сроки.

Между тем на YouTube начали появляться видео, опровергающие безупречность новой технологии. Выяснилось, что Face ID отказывается работать при наклоне телефона — держать надо строго вертикально, функция не различает детей, близнецов, разнополых братьев и сестер, а в США 10-летнему мальчику даже удалось выдать себя за мать.

В итоге в Apple признали несовершенство своей системы распознавания лица. «Для близнецов, похожих друг на друга братьев и сестер, а также для детей младше 13 лет, у которых могли не до конца сформироваться характерные черты лица, статистическая вероятность будет другой», — говорилось в комментарии для Wired. Через 2 месяца после презентации вьетнамским исследователям из компании Bkav удалось взломать доступ к смартфону через Face ID. Им понадобилось всего около недели, $150 и 3D-принтер, чтобы найти способ обходить систему авторизации Face ID. Маску частично напечатали на 3D-принтере, к ней приделали 2D-изображения, а нос специально сделали из силикона. Некоторые части кожи делали из этого же материала. В компании Bkav заявили, что сканер отпечатка пальца (Touch ID) гораздо безопаснее, чем сенсор распознавания лица.

Наша редакция провела эксперимент и протестировала флагманский смартфон Apple и рассказала, какие преимущества у «десятки» и чем она отличается от iPhone 8.

По материалам «ДП»