В России значительно подешевел iPhone 7

Крупнейшие российские электронные ретейлеры после выхода новой модели iPhone снизили цены на смартфоны предыдущего поколения — iPhone 7 и iPhone 6s, сообщает газета «Ведомости» в среду, 13 сентября.

По данным издания, Phone 7 и 7 Plus подешевели в «Эльдорадо» на 9-12 тыс. рублей. При этом выпущенный в 2015 году iPhone 6/6s потерял в цене от 2 до 11 тыс. рублей в зависимости от объема памяти и диагонали экрана.

В «Евросети» цены на iPhone 7 и iPhone 6S упали на несколько тысяч, рассказала изданию представитель ретейлера Александра Перцева. В «Связном», по словам представителя сети Сергея Тихонова, сократились цены на 10 моделей и модификаций iPhone прошлых поколений, среди которых 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7 и 7 Plus. Скидка, как отметил Тихонов, варьируется от 4 до 15%.

Re:Store (входит в Inventive Retail Group) распродает iPhone 7 и 7 Plus со скидкой 11-30%, пишет издание. Так, к примеру, Phone 7 с памятью 32 Гб стоит 43 990 рублей вместо прежних 56 990 рублей, а черный iPhone 7 Plus с 256 Гб памяти — 70 990 рублей вместо 85 990 рублей. Снизились в re:Store и цены на iPhone 6s.

Представители МТС и «М.видео» также пообещали снизить цены на флагманы Apple прошлых лет.

Накануне Apple презентовала iPhone X — первый безрамочный смартфон без кнопки на лицевой панели, и iPhone 8 и 8 Plus.