В 2018 возобновят производство фотоаппаратов «Зенит»

Красногорский завод имени Зверева (КМЗ) вместе с зарубежными партнерами планирует возобновить выпуск фотоаппаратов «Зенит» в 2018 году. Об этом сообщило подмосковное «Радио 1».

При этом, КМЗ будет отвечать за производство оптики для аппарата, а электронной начинкой займется, «одна из ведущих компаний по производству фототехники», как сообщил начальник департамента по развитию гражданского приборостроения АО «Швабе» Игорь Сергеев.

Перевыпущенный «Зенит» станет полнокадровой беззеркальной цифровой фотокамерой. При этом завод в Красногорске не ставит перед собой задачи конкурировать с популярными фотоаппаратами. Корпус камеры будет представлен в двух цветах (темном и светлом) и отделан кожей. При этом цена такого фотоаппарата будет выше чем у iPhone.

«Мы хотим сохранить традиционный колорит и особенность фотоаппарата «Зенит» в его возрожденном варианте — так, чтобы этот бренд был узнаваемым. Он будет модернизирован, но характерные обводы, эргономика, линии камеры будут интегрированы в него», — сообщил Игорь Сергеев.

КМЗ выпускал «Зенит» в период с 1952 по 2005 год. В 2014 году инициативу о возобновлении производства «Зенитов» поддержал премьер-министр России Дмитрий Медведев.