Редактор Forbes показал, как будет выглядеть новый iPhone 8

Редактор Forbes Гордон Келли опубликовал фотографии iPhone 8.

«Я смогу получить финальный прототип дизайна Apple iPhone 8. В отличие от прототипов, которые появились в последние месяцы, это не обычный кусок металла, а очень подробная модель, созданная с использованием высококачественных материалов, кнопок громкости и отключения звука», — поделился Келли.

Он подтвердил, что iPhone 8 действительно немного больше iPhone 7, но заметно меньше iPhone 7 Plus. По словам Келли, внешне он напоминает Galaxy S8.

Задняя крышка смартфона изготовлена из стекла для поддержки беспроводной зарядки. iPhone 8 получил 5,8-дюймовый безрамочный дисплей. По мнению Келли, он выглядит «ошеломляюще», однако поля вокруг выреза будут «затемняться» при просмотре контента на полном экране.

Вертикальная двойная камера iPhone 8, как отмечает Келли, значительно выступает. Ее расположение служит нуждам дополненной реальности, полагает редактор Forbes.

Разъема для наушников от нового смартфона нет. Описывая прототип, Келли усомнился в верности решения Apple отказаться от кнопки со сканером отпечатков пальцев Touch ID в пользу сканера лица Face ID.

За месяц до предполагаемой презентации цены на новый iPhone в России упали на треть. В частности, стоимость iPhone 7Plus c объемом памяти 128 ГБ снизилась с 77 тыс. рублей до 44 тыс. рублей.

Apple традиционно презентует новые устройства в первой половине сентября. В конце июля издание Financial Times сообщило, что Apple может перенести презентацию, однако позже инсайдер Стив Хаммерстоффер заявил, что компания начала производство нового iPhone 8 согласно графику.

По материалам «ДП».