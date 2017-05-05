В VR-представительстве у пользователя есть возможность «пообщаться» с виртуальным консультантом, выбрать оптимальные условия и заказать SIM-карту с доставкой.



Оказаться в VR-офисе может любой желающий. Для этого потребуются очки виртуальной реальности и приложение Yota VR на смартфоне, которое пользователь скачивает в Google Play или App Store. Вместо собственных очков можно воспользоваться кардбордом. В лофт-проекте ЭТАЖИ на Лиговском проспекте 5 и 6 мая гаджет будут выдают бесплатно.



Открытие VR-офиса — это еще один эксперимент Yota Futureproof — проекта, в рамках которого оператор уже доставлял SIM-карты дронами и печатал персонифицированные чехлы для модемов на 3D-принтере. Цель всех этих экспериментов — протестировать новые технологии и исследовать их влияние на бизнес-показатели.



Подробнее об эксперименте можно узнать на vr.yota.ru.