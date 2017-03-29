Samsung представила флагманы Galaxy S8 и S8 Plus

Компания Samsung сегодня, 29 марта, на презентации в Нью-Йорке представила флагманы Galaxy S8 и S8 Plus.

Смартфоны различаются размерами дисплеев: 5,8 дюймов у S8 и 6,2 дюйма у S8+. Корпус гаджетов выполнен из стекла с металлической рамкой. Кнопки управления встроены в экран, а сканер отпечатков пальцев находится на задней стенке. Известно, что за разблокировку у S8 будет отвечать сканер радужной оболочки глаз.

Оба гаджета оснащены мощными камерами: основная — 12 мегапикселей, фронтальная — восемь мегапикселей, которые поддерживают технологию Dual Pixel. Смартфоны получили 64 гигабайта встроенной памяти и четыре гигабайтаоперативной.

Кроме того, Galaxy S8 — первое устройство компании, на котором установлен голосовой ассистент Bixby. Samsung утверждает, что он является самым умным помощником на рынке.