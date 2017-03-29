Samsung представила флагманы Galaxy S8 и S8 Plus

Компания Samsung сегодня, 29 марта, на презентации в Нью-Йорке представила флагманы Galaxy S8 и S8 Plus.

Смартфоны различаются размерами дисплеев: 5,8 дюймов у S8 и 6,2 дюйма у S8+. Корпус гаджетов выполнен из стекла с металлической рамкой. Кнопки управления встроены в экран, а сканер отпечатков пальцев находится на задней стенке. Известно, что за разблокировку у S8 будет отвечать сканер радужной оболочки глаз.

Оба гаджета оснащены мощными камерами: основная — 12 мегапикселей, фронтальная — восемь мегапикселей, которые поддерживают технологию Dual Pixel. Смартфоны получили 64 гигабайта встроенной памяти и четыре гигабайтаоперативной.

Кроме того, Galaxy S8 — первое устройство компании, на котором установлен голосовой ассистент Bixby. Samsung утверждает, что он является самым умным помощником на рынке.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

В России резко подешевела техника Samsung

Samsung отправляет владельцам Galaxy Note 7 огнеупорные коробки

Samsung просит всех пользователей отключить смартфоны Galaxy Note 7

Смартфоны Samsung исчезли с полок магазинов

Компания Samsung представила смартфон с тремя экранами

4 лучших гаджета мая

Российская компания «прокачала» Iphone 7 до версии Iphone 7.5

Apple выпустила красный iPhone 7