Apple выпустила красный iPhone 7

Apple объявила о начале продаж iPhone 7 и iPhone 7 Plus красного цвета, сообщается 21 марта в пресс-релизе корпорации.

Заказать красные смартфоны можно будет с 24 марта по цене от $749 (в США). Устройства будут представлены моделями с памятью на 128 или 256 гигабайт.

До этого Apple производила айфоны в серебристом, золотом, розово-золотистом, черном матовом и черном глянцевом корпусах. Модель красного цвета выпускается в честь более чем десятилетнего сотрудничества корпорации с благотворительным проектом (RED), одним из основателей которого является солист U2 Боно. До этого в ходе совместных акций с (RED) Apple запускала в продажу аксессуары красного цвета, например, чехлы для айфонов и наушники. планирует представить iPhone в глянцево-красном корпусе, японский портал Mac Otakara со ссылкой на анонимные источники сообщал в конце февраля.

21 марта Apple также объявила о выпуске iPhone SE с памятью 32 и 128 гигабайт. Они заменят существующие модели с памятью на 16 и 64 гигабайт; заказать их будет можно с 24 марта.

По материалам «Фонтанки.ру»