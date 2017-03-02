Nokia 3310 выпустили с барельефом Путина

Компания Caviar выпустила две эксклюзивных линии возрожденной Nokia 3310: телефон с барельефом президента РФ Владимира Путина и неубиваемую модель из титана.

Корпус Supermo Putin сделан титана, покрытого золотом 999 пробы. Клавиши выполнены из керамики, а на центральную кнопку управления нанесен герб. Заднюю крышку украшает барельеф президента РФ. Стоимость Supermo Putin - 99 тысяч рублей.

Вторая модель называется Nokia 3310 Titano. Гаджет сделан из закаленного пуленепробиваемого титана марки ВТ 23, а кнопки из керамики. Стоить сверхпрочная модель будет 89 тысяч рублей.

В продаже Nokia 3310 от Caviar появится одновременно с запуском телефона в мире.