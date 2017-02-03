В России резко подешевела техника Samsung

Samsung снизила цены на все основные линейки смартфонов в России. Так южнокорейская компания отреагировала на укрепление рубля.

Например, модель Galaxy S7 edge подешевела на 8,3%, теперь флагманский смартфон можно купить за 54990 рублей вместо 59990. А Galaxy S6 edge+ упал в цене на 27,2% и стоит 39990 рублей. Стоимость Galaxy S7 снизилась на 10% — его можно купить за 44990 рублей. А Galaxy S6 потерял в цене три тысячи и теперь продается за 29990 рублей.

Добавим, что ранее на рост рубля отреагировала Apple: снижение цены на различные яблочные товары в официальном онлайн-магазине составило от 4 до 15 000 рублей.