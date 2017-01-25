Apple научила IPhone искать наушники

Apple выпустила публичную бета-версию iOS 10.3 — в ней появилась функция Find My AirPods для поиска беспроводных наушников.

Чтобы местоположение наушников отобразилось на карте приложения, их нужно будет подключить к какому-либо iOS-устройству по Bluetooth. Если владелец потеряет AirPods на улице и соединение разорвется, то Finder for AirPods покажет место последнего соединения с наушниками.

Добавим, что Apple презентовала беспроводные наушники AirPods в сентябре 2016 года. В России гаджет можно купить за 12 тысяч рублей.

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