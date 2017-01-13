Ученые признали вейпинг заразным

Американские ученые доказали, что использование электронных сигарет кем-либо в компании людей провоцирует у остальных желание курить, передает «Лента».

Ученые оценили реакцию 108 добровольцев на электронные сигареты. В среднем каждый выкуривал 8,7 сигареты в день 6-7 раз в неделю. Более 80 процентов из числа добровольцев в последнее время применяли электронные сигареты.

Один участник курил в течение часа сигареты или использовал ингаляторы для вейпинга. По оценкам, почти у всех добровольцев курение кого-либо из членов группы также провоцировало желание использовать сигарету вне зависимости от ее типа.

Фото: ubutovo.mos.ru