Как логомания захватила мир, превратившись из шутки в тренд

Достигнув кульминации в начале 2000-х, когда статус брендов наконец закрепился в массовом сознании, и на первый план вышла одежда как таковая, «брендомания» пошла на спад, уступив место на подиуме абсолютному минимализму. Но ненадолго. Последние несколько сезонов логотипы любимых марок снова стало модно выставлять напоказ.

Своим камбеком логомания обязана целому ряду факторов, среди которых расцвет Instagram и популярность уличной моды: худи и свитшоты, в которых модели Victoria’s Secret и Instagram-дивы, включая Кендалл Дженнер и Белла Хадид, дефилируют по улицам мировых столиц, неминуемо становятся объектом желания миллениалов и представителей поколения Z. Впрочем, в отличие от ситуации в конце прошлого века, сегодня логомания носит совершенно иной характер.