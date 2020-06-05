Еще вчера носить одежду, аксессуары и гаджеты, украшенные большими буквами и кричащими паттернами из культовых монограмм считалось моветоном, а сегодня — это главный тренд и тот самый случай, когда чем больше, тем лучше.
Как логомания захватила мир, превратившись из шутки в тренд
HONOR тоже не отстает от трендов и выпустил серию флагманских смартфонов, украшенных крупным переливающимся логотипом бренда в титановом серебристом цвете: HONOR 30 и HONOR 30 Pro+. Однако модный дизайн — не единственная «фишка» новых флагманов. В них встроены 5G-процессоры, коммуникационные технологии Wi-Fi 6+ и Bluetooth 5.1, быстрая зарядка на 40 Вт и камеры со сверхчувствительным основным сенсором, широкоугольным и телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом и двойной стабилизацией. Все эти функции открывают массу возможностей для самовыражения и творчества.
Логомания — экскурс в историю
За последние 30 лет логомания как феномен проделала большой путь. Она зародилась на подиумах в 80-е и в течение следующих нескольких лет активно набирала обороты, прочно ассоциируясь со статусностью и богатством. Тяжелый люкс с кричащими лого, выставленными напоказ, был безусловным синонимом успеха, чему отчасти поспособствовала популярная в те времена хип-хоп культура.
Достигнув кульминации в начале 2000-х, когда статус брендов наконец закрепился в массовом сознании, и на первый план вышла одежда как таковая, «брендомания» пошла на спад, уступив место на подиуме абсолютному минимализму. Но ненадолго. Последние несколько сезонов логотипы любимых марок снова стало модно выставлять напоказ.
Своим камбеком логомания обязана целому ряду факторов, среди которых расцвет Instagram и популярность уличной моды: худи и свитшоты, в которых модели Victoria’s Secret и Instagram-дивы, включая Кендалл Дженнер и Белла Хадид, дефилируют по улицам мировых столиц, неминуемо становятся объектом желания миллениалов и представителей поколения Z. Впрочем, в отличие от ситуации в конце прошлого века, сегодня логомания носит совершенно иной характер.
С одной стороны, это особая форма ностальгии по стилю 90-х в целом, как, например, в случае с Louis Vuitton, Versace и Fendi, которые не упускают возможности словить «хайп», подчеркнув свои сто-двести лет истории. С другой — форма самоиронии. Сначала лос-анджелесский дизайнер Брайан Лихтенберг одел Рианну, Кару Делевинь и других модниц в шапки с надписью Homies, напечатанной фирменным шрифтом Hermès, и футболки с надписью Féline, пародирующей Céline. Затем креативный директор Vetements Демна Гвасалия решил поиграть с эстетикой обыденного и выпустил футболки с логотипом DHL, которые пользовались бешеной популярностью, несмотря на неоправданно высокую цену в 200 евро. А дизайнер Алессандро Микеле решил поиронизировать на тему того, насколько часто подделывают вещи Gucci и включил в круизную коллекцию 2018 года свитшоты и аксессуары с саркастичными надписями Guccy. Такое подтрунивание, лишенное всякой злобы и носящее исключительно положительный характер, стало по-настоящему вирусным — во многом благодаря все тем же социальным сетям.
«Я думаю, все это говорит о том, что наше поколение достаточно уверено в себе, чтобы носить что-то смешное», — отмечает дизайнер аксессуаров Аня Хиндмарч.
Так или иначе, сегодня в стороне от логомании не остался абсолютно никто — тренду покорились даже производители мебели (чего стоит только инициатива с панамами шведского гиганта ИКЕА по мотивам культовой синей сумки «Фракта») и гаджетов (возвращаясь к разговору о новых флагманах HONOR).
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