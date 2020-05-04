У Apple вышел новый смартфон, и на этот раз это не большой iPhone с несколькими камерами на задней панели, а сравнительно недорогой и компактный SE нового поколения: в корпусе как у восьмерки, но с производительностью 11-го. Редактор «Собака.ru» неделю тестировала его после трех лет использования SE первого поколения (того, что был в корпусе пятерки) и полугода с XR и пришла к выводу, что в этой модели есть все лучшее от обоих телефонов.
Эксперимент: первая неделя с iPhone SE нового поколения – бюджетной и компактной моделью с лучшим процессором в истории
Общие впечатления
Три года я пользовалась iPhone SE, выпущенным в 2016 году, и горя не знала: как и многим другим, мне был удобен его компактный размер (4 дюйма как у пятерки), мощный процессор, неплохая для своего времени камера. Все изменилось из-за полугода использования iPhone XR: после возвращения обратно к старому смартфону стало заметно, как он устарел: фотографии начали казаться значительно хуже, экран — слишком маленьким, фронтальная камера плохо справлялась с прямыми эфирами, которые редакция «Собака.ru» регулярно ведет в Instagram, на холоде он моментально разряжался. При этом возвращаться к XR не хотелось — я так и не привыкла к так называемой «челке», для моей руки этот смартфон слишком большой и тяжелый.
Новый iPhone SE собрал в себе все лучшее от двух этих вариантов: как и первый SE, его делали как лучший из дешевых: у него самый мощный процессор компании (такой же в iPhone 11 — A13 Bionic), компактный корпус (такой же, как у восьмерки), доступная цена — от 39 900. Камера здесь ничуть не хуже, чем у XR: на задней стенке — 12 мегапикселей, фронтальная — 7. Заряда хватает на целый день. И важнейшее отличие от старого SE: при температуре около нуля (а конец апреля в Петербурге порадовал нас снегом и шквальным ветром) телефон не начинает разряжаться быстрее, в отличие от своего старшего собрата. Так что если коротко: на мой взгляд, это лучший смартфон Apple по соотношению «цена — качество» и для рядового пользователя его возможностей более чем достаточно. А теперь разберемся детально.
Процессор
Производительность — сильная сторона этого смартфона: процессор здесь такой же мощный, как у флагманского iPhone 11, и лучше, чем у самого дорогого Андроида. Заметить хотя бы секундную задержку в его работе при обычном для меня использовании (интернет-серфинг, видео, одновременно открытые приложения) у меня не получилось. При этом после SE первого поколения в глаза бросается увеличение скорости прогрузки страниц — при использовании и Wi-Fi, и мобильного интернета. У нового SE в 2,5 раза более производительный процессор, чем у старого. Для более серьезной проверки я скачала Sky: Children of Light — большую современную приключенческую игру со сложной сказочной графикой, и путешествие по игровым фантастическим мирам тоже прошло максимально гладко, ярко и без промедлений. Процессор SE даже круче, чем у XR — хотя при рядовом использовании последний тоже все делал максимально шустро.
Также здесь есть отдельный восьмиядерный сопроцессор Neural Engine 3‑го поколения — благодаря нему на SE отлично работают приложения с дополненной реальностью.
Камера
Она здесь очевидно хуже, чем у флагмана, но такая же, как у XR — то есть ее более чем достаточно для съемки отпуска, городских видов и селфи. Я отвезла на Канонерский остров свою собаку, чтобы поснимать ее там. Отвыкшая от долгих прогулок, она сломя голову носилась между деревьев, и ни разу кадр не вышел хоть сколько нибудь смазанным — автофокус работал как часы.
Портретный режим поддерживают обе камеры, и во время съемки, и после нее можно поменять интенсивность размытия фона — я полюбила эту функцию во время использования XR, она действительно делает любое селфи классным. Плюс у него есть шесть вариантов портретного освещения: можно, например, делать черно-белые кадры с полностью затемненным или осветленным фоном. Последнее время на своем старом SE селфи я не делала совсем, потому что результат мне не нравился, а теперь тяга к самофотографированию вернулась. Конечно, сравнивать камеру первого и второго поколения SE бессмысленно — за последние четыре года они совершили огромный скачок. Например, автофокус теперь работает в три раза быстрее.
Видео 4К передает в четыре раза больше деталей, чем видео 1080p. Для меня было важно качество видео фронтальной камеры, потому что я регулярно веду прямые эфиры в Instagram «Собака.ru», и оно тоже не подвело — впервые за все время ведения эфиров мое лицо не выглядело болезненно из-за беспрерывного сидения перед компьютером (на самом деле оно, конечно, так и выглядит, но цветокоррекция решила мне польстить). Фронтальная камера этой модели получила кинематографическую стабилизацию изображения — поэтому видео получается гладким и плавным.
В целом, это, конечно, не самая лучшая камера Apple, но, на мой взгляд, какие-то ее изъяны смогут заметить разве что профессиональные фотографы, регулярно снимающие на iPhone.
Корпус
Корпус из сверхпрочного стекла с алюминиевой боковой рамкой кажется очень тонким после XR — между ними разница в 1 мм, толщина SE — 7,3 мм, у XR — 8,3. По ширине и длине он также ощутимо меньше. Этот iPhone вышел в трех классических цветах: белом, черном и красном. Цвет варьируется только для задней панели, передняя в любом случае будет черной. У корпуса высокий рейтинг защиты от воды и пыли IP67 — он может выдержать погружение на глубину до 1 метра в течение 30 минут.
Наушники подключаются к разъему Lightning, стандартного jack, как и во всех последних моделях Apple, здесь нет.
Экран
Экран Retina HD 4,7 дюйма выглядит значительно больше, чем у SE первого поколения (4 дюйма): на нем классно смотреть клипы и пролистывать старые фотографии из путешествий, снятые на тот же XR и забытые за время возвращения к первому SE. В него встроена технология True Tone: он подстраивает температуру контента на экране под освещение в комнате: благодаря этому глаза устают гораздо меньше.
Для любителей классики: отсутствие «челки», кнопка «Домой», Touch ID и небольшой размер
У этого iPhone широкие верхнее и нижнее поля, как у восьмерки: для пользователей последних моделей это может показаться архаикой, но я после старого SE вообще не заметила проблемы. Мне больше резала глаз «челка»: если честно, я к ней так и не привыкла за полгода использования XR, и, судя по всему, таких, как я, много. У этого телефона нет функции Face ID, что тоже не кажется мне проблемой: судя по моему опыту, Touch ID узнает пользователя в 100% случаев, а вот распознавание лица может не признать тебя в медицинской маске или после особенно бурной ночи. Размер этого iPhone мне тоже кажется удачным: им можно свободно пользоваться одной рукой, тогда как для XR вторая рука регулярно была нужно. Его можно удобно обхватить пальцами и вытянуть для селфи, не боясь, что тяжелый смартфон выпадет из рук.
Заряд
Пожалуй, главная проблема в SE первого поколения — в последнее время его никогда не хватало на день работы, приходилось носить с собой power bank. А если я доставала его из кармана на морозе (даже при такой теплой зиме, как последняя в Петербурге), он разряжался моментально. Здесь этих проблем нет: на холод он не реагирует, заряд держит весь день (я включаю IPhone в зарядное устройство на пару часов перед сном). В режиме воспроизводства видео батареи хватает на 13 часов, просмотра видео в режиме стриминга — 8 часов. Если в ежедневном ритме этого более чем достаточно, то, вероятно, в путешествии при постоянной съемке, включенном навигаторе и роуминге этого не хватит (XR со всем этим справлялся на ура) — наверное, это самый весомый минус этой модели.
Есть возможность пользоваться беспроводной зарядкой или функцией быстрой зарядки (с нуля до 50% за 30 минут) — но и то, и другое устройство нужно покупать отдельно.
Что в итоге?
Это классный «народный» смартфон: производительный, с хорошей камерой и максимально удобный: если вы противник «лопат», то ничего лучше и не придумать. А учитывая самый современный процессор, можно рассчитывать, что эта модель прослужит вам исправно несколько лет.
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