Эксперимент: первая неделя с iPhone SE нового поколения – бюджетной и компактной моделью с лучшим процессором в истории

Общие впечатления

Три года я пользовалась iPhone SE, выпущенным в 2016 году, и горя не знала: как и многим другим, мне был удобен его компактный размер (4 дюйма как у пятерки), мощный процессор, неплохая для своего времени камера. Все изменилось из-за полугода использования iPhone XR: после возвращения обратно к старому смартфону стало заметно, как он устарел: фотографии начали казаться значительно хуже, экран — слишком маленьким, фронтальная камера плохо справлялась с прямыми эфирами, которые редакция «Собака.ru» регулярно ведет в Instagram, на холоде он моментально разряжался. При этом возвращаться к XR не хотелось — я так и не привыкла к так называемой «челке», для моей руки этот смартфон слишком большой и тяжелый.

Новый iPhone SE собрал в себе все лучшее от двух этих вариантов: как и первый SE, его делали как лучший из дешевых: у него самый мощный процессор компании (такой же в iPhone 11 — A13 Bionic), компактный корпус (такой же, как у восьмерки), доступная цена — от 39 900. Камера здесь ничуть не хуже, чем у XR: на задней стенке — 12 мегапикселей, фронтальная — 7. Заряда хватает на целый день. И важнейшее отличие от старого SE: при температуре около нуля (а конец апреля в Петербурге порадовал нас снегом и шквальным ветром) телефон не начинает разряжаться быстрее, в отличие от своего старшего собрата. Так что если коротко: на мой взгляд, это лучший смартфон Apple по соотношению «цена — качество» и для рядового пользователя его возможностей более чем достаточно. А теперь разберемся детально.