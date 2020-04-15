Apple показали новый iPhone SE: он похож на «восьмерку», но работать будет как 11-й

У iPhone SE второго поколения в арсенале: самый быстрый процессор A13 Bionic, какой сейчас установлен во все флагманские модели Apple, обновленный Touch ID с более оперативный сенсором, защита от пыли и влаги по стандарту IP67 (то есть его можно опускать в воду примерно на полчаса и до одного метра).

Камера у SE только одна и дизайн в целом похож на iPhone 8, однако она поддерживает «портретный» режим, 4К видео, продвинутый Smart HDR и прочие функции. Нарпример, модель оснащена функцией QuickTake, которая позволяет пользователям мгновенно переходить от съёмки фото на любую из камер к видеосъёмке, не изменяя при этом режим.