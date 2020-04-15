Новый iPhone SE обзавелся 4,7-дюймовым экраном и дизайном как у IPhone 8, но с новым лого на задней панели смартфона — оно теперь в центре как у iPhone 11. Это первая модель от Apple, которую представили не на офлайн-мероприятии.
Apple показали новый iPhone SE: он похож на «восьмерку», но работать будет как 11-й
У iPhone SE второго поколения в арсенале: самый быстрый процессор A13 Bionic, какой сейчас установлен во все флагманские модели Apple, обновленный Touch ID с более оперативный сенсором, защита от пыли и влаги по стандарту IP67 (то есть его можно опускать в воду примерно на полчаса и до одного метра).
Камера у SE только одна и дизайн в целом похож на iPhone 8, однако она поддерживает «портретный» режим, 4К видео, продвинутый Smart HDR и прочие функции. Нарпример, модель оснащена функцией QuickTake, которая позволяет пользователям мгновенно переходить от съёмки фото на любую из камер к видеосъёмке, не изменяя при этом режим.
Дисплей смартфона — Retina HD с разрешением 1334×750 пикселей как у «восьмерки», поддерживает TrueTone и подстраивает температуру экрана под окружение. Он также оснащён виброотдачей Haptic Touch.
iPhone SE будет продаваться в черном, белом и Product (RED)-цветах с размером встроенной памяти в 64, 128 или 256 ГБ. Цены в России стартуют от 39 900 рублей. Предзаказ на новую модель можно оформить с 23 апреля, в продажу она поступит на следующий день.
Ранее Bloomberg сообщали, что в 2020 году Apple представит сразу четыре новых iPhone — флагманские модели получат дизайн iPad Pro.
Напомним, в марте 2020 года Apple планировала провести в Apple Park в Калифорнии презентацию своих новых устройств — «бюджетного» iPhone SE 2 и нового iPad Pro. Однако мероприятие, на котором ожидалось около тысячи человек, проведено не было из-за вспышки коронавируса Covid-19. Ранее Apple впервые с 2015 года обновила линейку плееров iPod touch. Однако принципиальных отличий новинок от моделей-старичков не наблюдается — изменениям подвергся только процессор.
Фото: архивы пресс-служб
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