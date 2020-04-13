В 2020 году Apple планирует выпустить четыре новые модели iPhone, две из которых продолжат линейку 11 Pro и 11 Pro Max, а две других — iPhone 11. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к компании, флагманские модели выйдут в дизайне iPad Pro с острыми гранями и получат новый датчик LiDAR.
Bloomberg: флагманские iPhone 2020 года выйдут в дизайне iPad Pro с датчиком LiDAR
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plavevski / Shutterstock.com
По данным издания, помимо дизайна, аналогичного iPad Pro, новые флагманские модели iPhone получат три камеры и новый датчик LiDAR. За счет уменьшения «челки» для фронтальной камеры и Face ID-сенсоров экраны устройств станут чуть большего размера. Флагманы также выйдут с обновленным процессором — акцент сделают на ускорении работы с нейросетями и задачами в сфере дополненной реальности.
Напомним, в марте 2020 года Apple планировала провести в Apple Park в Калифорнии презентацию своих новых устройств — «бюджетного» iPhone SE 2 и нового iPad Pro. Однако мероприятие, на котором ожидалось около тысячи человек, проведено не было из-за вспышки коронавируса Covid-19. Ранее Apple впервые с 2015 года обновила линейку плееров iPod touch. Однако принципиальных отличий новинок от моделей-старичков не наблюдается — изменениям подвергся только процессор.
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