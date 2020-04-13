По данным издания, помимо дизайна, аналогичного iPad Pro, новые флагманские модели iPhone получат три камеры и новый датчик LiDAR. За счет уменьшения «челки» для фронтальной камеры и Face ID-сенсоров экраны устройств станут чуть большего размера. Флагманы также выйдут с обновленным процессором — акцент сделают на ускорении работы с нейросетями и задачами в сфере дополненной реальности.

Напомним, в марте 2020 года Apple планировала провести в Apple Park в Калифорнии презентацию своих новых устройств — «бюджетного» iPhone SE 2 и нового iPad Pro. Однако мероприятие, на котором ожидалось около тысячи человек, проведено не было из-за вспышки коронавируса Covid-19. Ранее Apple впервые с 2015 года обновила линейку плееров iPod touch. Однако принципиальных отличий новинок от моделей-старичков не наблюдается — изменениям подвергся только процессор.