Как компания Zeiss стала ведущим производителем мировой оптики

В 1888 году, когда Карл Цайс умирает, долю в компании получает его сын Родерик. Компаньон Аббе и наследник встают перед дилеммой, как дальше организовать развитие. Было принято решение создать Фонд Карла Цайса (Carl Zeiss Foundation) — управляющий совет с собственным уставом. В него вошли рабочие предприятия, представители муниципалитета, ученые Йенского университета и прежнее руководство.

С тех пор эта модель не изменилась. Устав по-прежнему включает 50 пунктов, ключевые их которых первые 2: один говорит о свободе в принятии решений независимо от политической ситуации в стране, а другой устанавливает квоту — 10% всей годовой прибыли вкладывается в развитие науки. Если апеллировать к конкретным суммам, в 2018 году на эти цели компания направила 600 миллионов евро. Благодаря огромной финансовой поддержке молодых разработчиков Zeiss патентует больше 500 идей в год.