В начале этого года в «Афимолле» открылся первый в России Zeiss Vision Center — центр передовых технологий в сфере индивидуальной коррекции зрения от компании Zeiss. Корреспондент «Собака.ru» отправился на производство в немецкий город Ален, чтобы собственноручно проинспектировать ядро мировой оптической индустрии — от головного офиса до заводов по производству очковых линз и медицинского оборудования.
Как компания Zeiss стала ведущим производителем мировой оптики
Компания Zeiss начинает свою историю в 1846 в Йене, где отец-основатель Карл Цайс открыл мастерскую про производству линз и микроскопов. Благодаря этому спустя 150 лет город станет промышленным центром Германии.
Господин Цайс – олицетворение немецкой педантичности. После производства первого маломощного микроскопа в 1847, мастер не остался доволен результатом. В те годы технологии не позволяли добиться высокого качества, а также соблюсти регулярность этого качества в производстве. Именно это Цайс считал своей главной задачей: после пары неудавшихся приборов (которые были разбиты им в щепки) ученый приглашает к сотрудничеству лектора по физике Йенского университета Эрнста Аббе. Союз удался! Аббе находит способ математически спроектировать объектив. Микроскопы, созданные с использованием этой теории, вскоре получили признание международного профессионального мира, а Аббе стал постоянным партнером компании Zeiss.
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Фабрика в Йене, 1908 год
В 1888 году, когда Карл Цайс умирает, долю в компании получает его сын Родерик. Компаньон Аббе и наследник встают перед дилеммой, как дальше организовать развитие. Было принято решение создать Фонд Карла Цайса (Carl Zeiss Foundation) — управляющий совет с собственным уставом. В него вошли рабочие предприятия, представители муниципалитета, ученые Йенского университета и прежнее руководство.
С тех пор эта модель не изменилась. Устав по-прежнему включает 50 пунктов, ключевые их которых первые 2: один говорит о свободе в принятии решений независимо от политической ситуации в стране, а другой устанавливает квоту — 10% всей годовой прибыли вкладывается в развитие науки. Если апеллировать к конкретным суммам, в 2018 году на эти цели компания направила 600 миллионов евро. Благодаря огромной финансовой поддержке молодых разработчиков Zeiss патентует больше 500 идей в год.
Но случались на победоносном пути и серьезные кризисы. Например, после окончания Второй мировой войны и раздела Германии Йена оказалась под советским влиянием. Американские спецслужбы тайно вывезли из города 77 главных инженеров предприятия Zeiss. В итоге получилась парадоксальная ситуация: в Йене производство продолжило свое существование, а параллельно свою работу начало западное. И 21 год международные суды решали вопрос, кто из двух гигантов – тот самый Zeiss. Компания смогла соединиться только с падением Берлинской стены.
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Разрушенная фабрика Zeiss в Йене, 1945 год
Zeiss всегда был эталоном корпорации с человеческим лицом. 8-часовой рабочий день и 2-недельный оплачиваемый отпуск начинался именно здесь. Людей, которые годами ждут в очереди освободившуюся вакансию, можно понять: помимо прочего, компания к государственной пенсии доплачивает и собственную за выслугу лет.
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Производство Zeiss в Оберкохене
Сегодня предприятие производит оптику буквально для всего, что можно представить: телескопов, планетариев, фотоаппаратов (в том числе для космических экспедиций NASA), кинокамер и камер мобильных телефонов, сверхточного метрологического и нейрохирургического оборудования, микроскопов и, конечно, диагностики и коррекции зрения. Специально для этого была разработана концепция Zeiss Vision Center — синтез медицины и продаж.
Центр поделен на зоны. Одни предназначены для работы с оправами, другие — с линзами, в третьих установлено профессиональное диагностическое оборудование. Система в целом получила название Zeiss Analysis. Это означает, что в процессе подбора оптической коррекции на каждом этапе осуществляется качественная работа и со здоровьем человека, и с выбором типа очковых линз.
Zeiss Vision Center гарантирует особую точность диагностики зрения. С помощью новейших технологий становится возможным скорректировать зрение до сотых долей диоптрий. По итогам детального анализа зрения в центре специалисты дают свои заключения по наиболее подходящим пациентам очковым линзам и, разумеется, по выбору оправ.
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