Сергей Шнуров возглавил рейтинг звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами

За основу рейтинга взят общий объем гонораров с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020-го. При этом распределение доходов между звездой и, например, его музыкантами не учитывали — принимали во внимание только доходы, полученными артистами за счет эксплуатации своего таланта. Первое место рейтинга занял лидер музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Его годовой доход за указанный период — 8,8 миллиона долларов, а средний гонорар за частное выступление или корпоратив — 150 тысяч долларов.

В тройке лидеров рейтинга — Егор Крид, заработавший за год 6,9 миллиона долларов, и Дима Билан с доходом 6,8 миллиона долларов. Далее список звезд выглядит так:

Баста (4 место, 6,6 миллиона),

Филипп Киркоров (5 место, 6,6 миллиона),

Полина Гагарина (6 место, 6,4 миллиона),

Группа «Би-2» (7 место, 6 миллионов долларов),

Григорий Лепс (8 место, 5,3 миллиона),

Тимати (9 место, 5,1 миллиона),

Иван Ургант (10 место, 5,1 миллиона),

Сергей Жуков (11 место, 5 миллионов),

Николай Баской (12 место, 4,5 миллиона),

Сергей Лазарев (13 место, 4,4 миллиона),

Александр Ревва (14 место, 4,4 миллиона),

Ксения Собчак (15 место, 4,4 миллиона),

Дмитрий Нагиев (16 место, 4,3 миллиона),

Стас Михайлов (17 место, 3,6 миллиона),

Максим Галкин (18 место, 3,4 миллиона),

Валерий Меладзе (19 место, 3,2 миллиона),

Zivert (20 место, 3,1 миллиона долларов).

Напомним, ранее Forbes составил рейтинг самых успешных звезд шоу-бизнеса моложе 40 лет. Возглавляет список боец и действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов — его доход за год составил 16,5 миллионов долларов. Также в рейтинг вошли футболист Артем Дзюба и рэпер Алишер Моргенштерн.