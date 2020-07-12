Алексей Кудрин заявил о застое в российской экономике

По мнению Кудрина, этот застой связан с тем, что в стране не проводят структурных и институциональных реформ. «Если сбудется официальный прогноз этого года и мы упадем около 5% ВВП, то за последние 10 лет, включая этот год, средний темп роста нашей экономики будет всего 1%. Это очень мало, это исторически мало, чтобы за такое десятилетие мы так мало росли», — добавил он.