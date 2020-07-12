Экономика России находится сейчас в застое, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Такое мнение он высказал во время выступления перед выпускниками Российской экономической школы.
Алексей Кудрин заявил о застое в российской экономике
«Несмотря на то, что мы об этом говорим много лет, к сожалению, политических решений не принимается. В этом смысле, к сожалению, мы стоим, мы сегодня в застое. Эти решения, значит, придется принимать вам», — отметил он во время обращения к выпускникам РЭШ.
По мнению Кудрина, этот застой связан с тем, что в стране не проводят структурных и институциональных реформ. «Если сбудется официальный прогноз этого года и мы упадем около 5% ВВП, то за последние 10 лет, включая этот год, средний темп роста нашей экономики будет всего 1%. Это очень мало, это исторически мало, чтобы за такое десятилетие мы так мало росли», — добавил он.
Как оценивает Алексей Кудрин, российская экономика выросла к уровню 1990 года «всего на 30%». «И это, конечно, не так много для мировой экономики и для нашей истории», — подчеркнул он. Кроме того, глава Счетной палаты считает, что правительству придется «более решительно уходить от нефтяной экономики, нефтяной зависимости», и нужно больше вкладывать в образование, науку и инновации.
Напомним, выполнение национального антикризисного плана по восстановлению экономики России после пандемии коронавируса потребует около 5 трлн рублей в период с 2020 по 2021 год. Об этом сообщил Михаил Мишустин во время беседы с президентом.
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