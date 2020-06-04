Forbes представил новый рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд. Спойлер: их доходы тоже снизились!

Список возглавила Кайли Дженнер, которую недавно тот же Forbes исключил из списка миллиардеров, обосновав это тем, что она «наврала» о реальных доходах своего бренда Kylie Cosmetics. Она заработала $590 млн. В 2020 году она же продала долю ( 51%) в своей косметической компании за $600 млн.

На втором месте оказался рэпер и бизнесмен Канье Уэст. На своем сотрудничестве с Adidas он заработал $170 млн. Третьим стал теннисист Роджер Федерер с доходом $106,3 млн, впервые оказавшись к тому же и самым высокооплачиваемым спортсменом — ему уступили футболисты Криштиану Роналду ($105 млн) и Лионеля Месси ($104 млн). Топ-10 закрыл актер Дуэйн Скала Джонсон, заработавший за прошедший год $87,5 млн.

В рейтинг Forbes также попали певица Ариана Гранде ($72 млн — 17 место), актер Райан Рейнольдс ($71,5 млн — 18 место), Билли Айлиш ($53 млн — 43 место) и Ким Кардашьян ($49,5 млн — 48 место).

Отдельно издание упомянуло о разнице между заработками актрис и актеров. В 2020 году только две женщины попали в список Forbes — София Вергара ($43 млн и 71 место) и Анжелина Джоли ($35,5 млн и 99 место).