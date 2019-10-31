Интерактивные экскурсии и «музейные» подарки – Эрарта зовет провести новогодний корпоратив в своих стенах

Подарить можно и абонементы в музей, которые позволяют безлимитно посещать постоянную коллекцию и все временные выставки в течение года или двух лет. Для тех, кто давно планировал выбраться на романтическое свидание в арт-формате, подойдут сертификаты «Вечер в Эрарте для двоих» или «День в Эрарте для двоих».