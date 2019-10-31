К концу года Эрарта традиционно напоминает, что в ее стенах – в выставочном зале или в пространстве Эрарта Сцена – можно провести новогодний корпоратив, который легко дополняется интерактивной экскурсией и подарками из магазина Erarta Home. Идеальный сценарий для тех, кто устал от классических праздников в ресторане и ежегодных банкетов.
Интерактивные экскурсии и «музейные» подарки – Эрарта зовет провести новогодний корпоратив в своих стенах
На пяти этажах музея современного искусства Эрарта общей площадью 12 тыс. кв. м. можно найти площадку под любую концепцию: в списке – выставочные залы и многофункциональное пространство Эрарта Сцена. Последнее оснащено профессиональной аппаратурой, подходит для высокотехнологичных мероприятий и легко трансформируется под заданный формат: здесь проводят фуршеты, fashion-показы и концерты. Кроме этого, для гостей предусмотрены отдельный вход, welcome-зона и гардероб.
Учитывая особенности постоянной коллекции, команда музея разработала специальные программы. Среди хитов – «Ожившие картины», в которой объединяется изобразительное и театральное искусство, и интерактивные экскурсии.
Подарки для коллег и партнеров найдутся тут же – в магазине музея Erarta Home на первом этаже, где продаются оригинальные произведения искусства, авторская скульптура, репродукции картин, офисные сувениры с изображением работ современных художников и наборы, которые соберут специально для каждого случая.
Подарить можно и абонементы в музей, которые позволяют безлимитно посещать постоянную коллекцию и все временные выставки в течение года или двух лет. Для тех, кто давно планировал выбраться на романтическое свидание в арт-формате, подойдут сертификаты «Вечер в Эрарте для двоих» или «День в Эрарте для двоих».
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