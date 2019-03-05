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33 арт-подарка для петербурженки к 8 марта (никаких флаконов духов и наборов косметики!)

Традиционно накануне всенародных праздников – от Нового года до 23 февраля – «Собака.ru» заботливо экономит вам время и ищет самые классные подарки, на этот раз к 8 марта. Вместе с интернет-магазином Erarta Shop мы составили гид по вариантам на тему отечественного совриска – все от 1 000 до 270 000 рублей.

  • Абонемент в Эрарту, 1 год, 1 000 руб.
     

До 1 000 рублей

Cреди чехлов для iPhone, кружек с принтами картин из местного собрания и кардхолдеров из натуральной кожи стоит обратить внимание на абонемет в Эрарту на 1 или 2 года. Он позволит посетить более 40 выставок живописи, дизайна, моды или фотографии в год, даст право на вход без очереди, а также скидки в кафе, ресторане и магазинах музея. В ближайшее время уже можно попасть на две экспозиции: одна из них – «Стиль Ducati» – посвящена  легендарным итальянским мотоциклам, а вторая – откровенным фотографиям и голограммам француженки Сесиль Плезанс. В мае же здесь покажут снимки гуру фэшн-фотографии Марио Тестино.

  • Сумка «Букет», 1 200 руб.
     

  • Обложка для автодокументов «Каблуки», 1 350 руб.
     

  • Обложка для паспорта «Цветы», 1 200 руб.
     

  • Косметичка «Девушка», 1 550 руб.
     

  • Зонт, 1200 рублей

  • Термокружка, принт «Косенков. Тигридия», 1 125 руб.

До 5 000 рублей

В разделе «Сувениры» с бюджетом до 5 000 рублей можно присмотреть сумку-шоппер, обложку для паспорта и для документов на машину, кожаную косметичку, термокружки и зонт.  Многое дополнено принтами на тему весны и 8 марта.

  • Пакет-ваза «Тюльпан», 19 950 руб.
     

  • Куб, хрусталь, 17 990 руб.
     

  • Светильник «Кактус Черный», 24 800 руб.

  • Светильник «Рыба», 28 900 руб.

  • Ночник «Ананас», 21 000 руб.

  • Скульптура «Ангел», 30 000 руб.

До 30 000 рублей

В эту категорию попадают предметы интерьера из одноименного раздела. Среди фаворитов - хрустальный декоративный куб, ваза в форме пакета с барельефом «Тюльпан», ночник «Ананас», светильник «Рыба» и скульптура «Ангел».

  • Журнальный столик, 79 800 руб.

  • Кресло Line, 52 900 руб.

  • Скульптура-светильник «Казуар», 64 800 руб.

  • Торшер (светлое дерево), 37 900 руб.

  • Торшер напольный, 79 500 руб.

  • Декоративное панно квадратное с латунью, 34 500 руб.

До 80 000 рублей

Журнальные столики, кресла, напольные лампы и прочий декор составляют этот раздел, который придет на помощь, если хочется подарить что-то внушительное для интерьера.

  • Картина Nude Espresso, Марина Федорова,  холст, масло, 170 000 руб.
     

  • Картина «Ночь», Анастасия Базанова, холст, масло, 132 000 руб.
     

  • Картина «Черное платье II», Кирилл Бородин, холст, масло, 132 000 руб.
     

  • Картина «Город», Алла Давыдова, холст, масло, 160 000 руб.

  • Картина «Пузырь», Анна Красная, холст, масло, 120 000 руб.

  • Картина «Нормандия. Вечер», Алексей Ланцев, холст, масло, 270 000 руб.

От 100 000 рублей

Подбирая подарок в интернет-магазине при музее Эрарта, нельзя забывать, что здесь можно купить не только репродукции, но и оригинальные работы современных художников, которые могут положить начало коллекции, или дополнить ее. Кроме того, произведения искусства станут отличной инвестицией, ведь они быстро растут в цене.

shop.erarta.com

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