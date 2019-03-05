33 арт-подарка для петербурженки к 8 марта (никаких флаконов духов и наборов косметики!)
Традиционно накануне всенародных праздников – от Нового года до 23 февраля – «Собака.ru» заботливо экономит вам время и ищет самые классные подарки, на этот раз к 8 марта. Вместе с интернет-магазином Erarta Shop мы составили гид по вариантам на тему отечественного совриска – все от 1 000 до 270 000 рублей.
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Абонемент в Эрарту, 1 год, 1 000 руб.
До 1 000 рублей
Cреди чехлов для iPhone, кружек с принтами картин из местного собрания и кардхолдеров из натуральной кожи стоит обратить внимание на абонемет в Эрарту на 1 или 2 года. Он позволит посетить более 40 выставок живописи, дизайна, моды или фотографии в год, даст право на вход без очереди, а также скидки в кафе, ресторане и магазинах музея. В ближайшее время уже можно попасть на две экспозиции: одна из них – «Стиль Ducati» – посвящена легендарным итальянским мотоциклам, а вторая – откровенным фотографиям и голограммам француженки Сесиль Плезанс. В мае же здесь покажут снимки гуру фэшн-фотографии Марио Тестино.
До 5 000 рублей
В разделе «Сувениры» с бюджетом до 5 000 рублей можно присмотреть сумку-шоппер, обложку для паспорта и для документов на машину, кожаную косметичку, термокружки и зонт. Многое дополнено принтами на тему весны и 8 марта.
До 30 000 рублей
В эту категорию попадают предметы интерьера из одноименного раздела. Среди фаворитов - хрустальный декоративный куб, ваза в форме пакета с барельефом «Тюльпан», ночник «Ананас», светильник «Рыба» и скульптура «Ангел».
До 80 000 рублей
Журнальные столики, кресла, напольные лампы и прочий декор составляют этот раздел, который придет на помощь, если хочется подарить что-то внушительное для интерьера.
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Картина Nude Espresso, Марина Федорова, холст, масло, 170 000 руб.
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Картина «Ночь», Анастасия Базанова, холст, масло, 132 000 руб.
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Картина «Черное платье II», Кирилл Бородин, холст, масло, 132 000 руб.
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Картина «Город», Алла Давыдова, холст, масло, 160 000 руб.
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Картина «Пузырь», Анна Красная, холст, масло, 120 000 руб.
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Картина «Нормандия. Вечер», Алексей Ланцев, холст, масло, 270 000 руб.
От 100 000 рублей
Подбирая подарок в интернет-магазине при музее Эрарта, нельзя забывать, что здесь можно купить не только репродукции, но и оригинальные работы современных художников, которые могут положить начало коллекции, или дополнить ее. Кроме того, произведения искусства станут отличной инвестицией, ведь они быстро растут в цене.
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