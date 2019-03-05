33 арт-подарка для петербурженки к 8 марта (никаких флаконов духов и наборов косметики!)

Традиционно накануне всенародных праздников – от Нового года до 23 февраля – «Собака.ru» заботливо экономит вам время и ищет самые классные подарки, на этот раз к 8 марта. Вместе с интернет-магазином Erarta Shop мы составили гид по вариантам на тему отечественного совриска – все от 1 000 до 270 000 рублей.

Абонемент в Эрарту, 1 год, 1 000 руб.



До 1 000 рублей Cреди чехлов для iPhone, кружек с принтами картин из местного собрания и кардхолдеров из натуральной кожи стоит обратить внимание на абонемет в Эрарту на 1 или 2 года. Он позволит посетить более 40 выставок живописи, дизайна, моды или фотографии в год, даст право на вход без очереди, а также скидки в кафе, ресторане и магазинах музея. В ближайшее время уже можно попасть на две экспозиции: одна из них – «Стиль Ducati» – посвящена легендарным итальянским мотоциклам, а вторая – откровенным фотографиям и голограммам француженки Сесиль Плезанс. В мае же здесь покажут снимки гуру фэшн-фотографии Марио Тестино.

Сумка «Букет», 1 200 руб.



Обложка для автодокументов «Каблуки», 1 350 руб.



Обложка для паспорта «Цветы», 1 200 руб.



Косметичка «Девушка», 1 550 руб.



Зонт, 1200 рублей

Термокружка, принт «Косенков. Тигридия», 1 125 руб.

До 5 000 рублей В разделе «Сувениры» с бюджетом до 5 000 рублей можно присмотреть сумку-шоппер, обложку для паспорта и для документов на машину, кожаную косметичку, термокружки и зонт. Многое дополнено принтами на тему весны и 8 марта.

Пакет-ваза «Тюльпан», 19 950 руб.



Куб, хрусталь, 17 990 руб.



Светильник «Кактус Черный», 24 800 руб.

Светильник «Рыба», 28 900 руб.

Ночник «Ананас», 21 000 руб.

Скульптура «Ангел», 30 000 руб.

До 30 000 рублей В эту категорию попадают предметы интерьера из одноименного раздела. Среди фаворитов - хрустальный декоративный куб, ваза в форме пакета с барельефом «Тюльпан», ночник «Ананас», светильник «Рыба» и скульптура «Ангел».

Журнальный столик, 79 800 руб.

Кресло Line, 52 900 руб.

Скульптура-светильник «Казуар», 64 800 руб.

Торшер (светлое дерево), 37 900 руб.

Торшер напольный, 79 500 руб.

Декоративное панно квадратное с латунью, 34 500 руб.

До 80 000 рублей Журнальные столики, кресла, напольные лампы и прочий декор составляют этот раздел, который придет на помощь, если хочется подарить что-то внушительное для интерьера.

Картина Nude Espresso, Марина Федорова, холст, масло, 170 000 руб.



Картина «Ночь», Анастасия Базанова, холст, масло, 132 000 руб.



Картина «Черное платье II», Кирилл Бородин, холст, масло, 132 000 руб.



Картина «Город», Алла Давыдова, холст, масло, 160 000 руб.

Картина «Пузырь», Анна Красная, холст, масло, 120 000 руб.

Картина «Нормандия. Вечер», Алексей Ланцев, холст, масло, 270 000 руб.