8 веских причин пойти на Неделю Дизайна в Петербурге

Выставка Эмилио Амбаса

«Оказаться бы в таком месте, где плодородная и приветливая земля принимала бы нужную нам форму, становясь обителью для человека. Ведь мы вынуждены строить жилье на земле лишь потому, что не желанны на этом свете. Каждый акт строительства — это вызов природе, в идеальной природе нам не нужны были бы дома», — уверен Эмилио Амбас, американский архитектор, писатель, один из основателей направления «зеленая» архитектура. С 30 мая посетители Недели Дизайна смогут познакомиться с макетом проекта, вобравшего в себя сорокалетний опыт работы над объектами, меняющими облик планеты. Куратор выставки Владимир Белоголовский, уже неоднократно становившийся гостем Недели Дизайна, прочтет лекцию об Эмилио Амбасе и его творчестве.