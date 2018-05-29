8 веских причин пойти на Неделю Дизайна в Петербурге
С 30 мая и по 6 июня на новой площадке ARTPLAY SPb пройдет St. Petersburg Design Week — с лекциями от лучших предметных и интерьерных дизайнеров, тестированием новых систем для комфортной жизни и 4000 кв. метров для футуристичных селфи. По нашей просьбе создатель и руководитель Недели Дизайна Руслан Чернобаев рассказал о знаковых событиях из расписания, которые нельзя пропустить.
Нон-стоп лекции на двух площадках
Гордость нашего проекта St. Petersburg Design Week — насыщенная деловая и обучающая программа, которая проходит все дни фестиваля сразу в двух лекционных залах. В какое бы время вы ни пришли в ARTPLAY SPb, обязательно попадете на лекцию или мастер-класс, посвященные трендам в интерьере, модным цветам, актуальным дизайнерским новинкам или достижениям российских профессионалов. В перерывах между выступлениями спикеров, можно прогуляться по выставке Design Week Expo и сфотографироваться с современными («инстаграмными»!) дизайн-объектами.
Выставка Design Week Expo
Под Design Week Expo, которая ежегодно проходит в рамках St. Petersburg Design Week, отдана площадка размером в 4000 кв. метров, на которых лидеры индустрии представляют интерьерные новинки, актуальные решения в области предметного и средового дизайна, а также технологии для умного дома, эргономичного офиса и комфортного города. И все можно протестировать лично — под советы разработчиков и специалистов.
Встреча с Карло Коломбо (архитектурное бюро «A++»)
Архитектор Карло Коломбо — один из самых известных в Италии. Он работает для таких компаний, как Cappellini, Poltrona Frau, Artemide, Bentley Home, Bugatti Home, Giorgetti и Trussardi Casa, но при этом остается скромным и уверяет, что дизайнер не должен возводить себе памятники. Карло вырос в итальянской провинции Брианца, важнейшем мебельном регионе страны, и в этих дизайнерских «джунглях» открыл вместе с братом бюро «A++», которое сейчас имеет офисы в Швейцарии, ОАЭ и США. Бюро специализируется на «зеленой» устойчивой архитектуре и проектирует жилые комплексы, торговые и офисные объекты, гостиницы и рестораны, выставочные пространства и яхты, а Карло выступает не только предметным дизайнером, но и маркетологом, куратором и арт-директором. Готовьте вопросы!
Встреча с Симоне Микели
Еще один специальный гость Недели Дизайна, тоже итальянец — Симоне Микели (Simone Micheli), известный своими архитектурными проектами в области SPA, HoReCa и индустрии гостеприимства. В 2015 году Симоне Микели был награжден премией 100 Eccellenze Italiane как творец, вошедший в сотню известных деятелей страны. Он также является доцентом Политехнической школы дизайна в Милане и куратором выставок в Сан-Паоло, Мехико и Монтерее, о работе над которыми готовится рассказать петербуржцам.
Международная выставка Art of Europe
Задача международной выставки Art of Europe, проходящей на площадке Недели Дизайна, — познакомить западный мир с архитектурными проектами, осуществленными в Китае за последние годы. Благодаря выставке организаторы Design Week Expo планируют продвигать философию китайского дизайна в мире и одновременно черпать свежие идеи западной цивилизации. В числе организаторов Art of Europe — ЮНЕСКО, Итальянская международная культурная ассоциация и Пекинская Неделя Дизайна. Выставка, которая начнется в Петербурге, после отправится в мировой тур и побывает в Барселоне, Гарварде, Пекине и Шэньчжэне.
Выставка Эмилио Амбаса
«Оказаться бы в таком месте, где плодородная и приветливая земля принимала бы нужную нам форму, становясь обителью для человека. Ведь мы вынуждены строить жилье на земле лишь потому, что не желанны на этом свете. Каждый акт строительства — это вызов природе, в идеальной природе нам не нужны были бы дома», — уверен Эмилио Амбас, американский архитектор, писатель, один из основателей направления «зеленая» архитектура. С 30 мая посетители Недели Дизайна смогут познакомиться с макетом проекта, вобравшего в себя сорокалетний опыт работы над объектами, меняющими облик планеты. Куратор выставки Владимир Белоголовский, уже неоднократно становившийся гостем Недели Дизайна, прочтет лекцию об Эмилио Амбасе и его творчестве.
Все о цветовых трендах
Один из участников нового сезона — Хелен ван Гент (Heleen van Gent), креативный директор Международного центра эстетики AkzoNobel, преподаватель голландской Академии дизайна Artemis, редактор десятка книг о цвете и интерьере. На своей лекции 30 мая, специально подготовленной для Недели Дизайна в Петербурге, Хелен ван Гент расскажет о самых свежих трендах в мире цвета: откуда берется «цвет года», как на его основе создается коллекция и за счет чего формируется гармоничный цветовой интерьер.
Пространство российских дизайнеров Design Zona
На площади Design Zona размером 25 кв. метров будут представлены авторские предметы интерьера и декора — конструктивные элементы и мебель, светильники и зеркала, арт-объекты и аксессуары, придуманные и созданные в России. В этом году свои проекты покажут дизайнеры из Петербурга, Сибири и южных регионов, в коллекциях которых преобладают натуральные материалы — дерево, камень, металл и керамика.
Когда: с 30 мая по 6 июня
Где: ARTPLAY Spb
Вход: свободный по предварительной регистрации
Фото: spbdesignweek.ru, архивы пресс-служб, портфолио архитекторов
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