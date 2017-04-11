Петербургский дизайнер придумал конструктор для сборки подвесного светильника

Петербургский дизайнер Ярослав Мисонжников создал конструктор для самостоятельной сборки подвесных светильников.

Система «Палка» позволяет использовать один и тот же модуль из дерева и соответствующие переходники: получается двух-, трех- и пяти-лампочный светильник. Для фиксации провода разработана специальная скрытая конструкция: отверстия сделаны под углом, что позволяет незначительно перегибать провод и устанавливать в нужном положении.