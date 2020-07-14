Салоны Galerie 46 открылись после карантина

Коллекция салона Rimadesio пополнилась необычными световыми решениями в стиле «минимализм» от американских дизайнеров Bec Brittain, David Weeks Studio и Stickbulb. В Boffi-Minotti традиционно выставлена и классика итальянского мастерства, и аксессуары. Среди последних – стекло и хрусталь Lobmeyr, свечи от fashion-дизайнера Anya Hindmarch, левитирующие часы и лампочки от шведского стартапа Flyte.