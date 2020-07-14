После смягчения карантинных мер монобрендовые салоны сети Galerie 46 – Ralph Lauren Homе, Boffi-Minotti и Rimadesio – принимают гостей в прежнем режиме. Вся команда соблюдает необходимые меры предосторожности, а консультанты обеспечены всеми рекомендованными средствами защиты.
Салоны Galerie 46 открылись после карантина
Ralph Lauren Home после снятия строгого режима самоизоляции открылся, обновив экспозицию, в том числе светового зала с люстрами, торшерами, настольными лампами и бра в лучших традициях американской классики. Главной новинкой сезона стала серия мебели Modern Metropolis из эбенового дерева в теплых бежево-шоколадных оттенках.
Коллекция салона Rimadesio пополнилась необычными световыми решениями в стиле «минимализм» от американских дизайнеров Bec Brittain, David Weeks Studio и Stickbulb. В Boffi-Minotti традиционно выставлена и классика итальянского мастерства, и аксессуары. Среди последних – стекло и хрусталь Lobmeyr, свечи от fashion-дизайнера Anya Hindmarch, левитирующие часы и лампочки от шведского стартапа Flyte.
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