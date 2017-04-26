На открытии флагманского салона Lamborghini глава марки Стефано Доменикали показал самый быстрый в мире серийный автомобиль Huracán Performante и рассказал, когда к нам приедет долгожданный люксовый внедорожник Urus. Мы с трудом сдерживаем себя, чтобы не использовать в каждом абзаце слово «легендарный».
Открытие: Lamborghini St. Petersburg
На открытии флагманского салона Lamborghini глава марки Стефано Доменикали показал самый быстрый в мире серийный автомобиль Huracán Performante и рассказал, когда к нам приедет долгожданный люксовый внедорожник Urus. Мы с трудом сдерживаем себя, чтобы не использовать в каждом абзаце слово «легендарный».
1. Первый и лучший
Это первый в Петербурге салон легендарной марки – и сразу флагманский. Совсем недавно в компании Automobili Lamborghini разработали новые стандарты дилерских центров, и автоцентр компании «Автодом» на Пулковском шоссе пока единственный в России, который им соответствует. Здесь будут продавать не только новые автомобили, но и по программе Lamborghini Pre-owned, запчасти и аксессуары и даже одежду одноименного бренда. Сервис и ремонт, в том числе кузовной, теперь тоже доступны в Петербурге.
Еще больше радует тот факт, что приурочено расширение сети к скорому выходу долгожданной модели Urus – первого Super SUV бренда, который, с одной стороны, сохранит дерзкий внешний вид суперкара, с другой – будет обладать характеристиками внедорожника. Прототип Urus показали еще в 2012 году, и с тех пор все с нетерпением ждали, когда же модель поступит в серийное производство. Ответ на главный вопрос пятилетки озвучили на открытии Lamborghini St. Petersburg – первые «урусы» появятся в декабре 2017 года, до России доедут во второй половине 2018-го, и уже сейчас можно сделать предзаказ в новом салоне. С появлением этих люксовых внедорожников Россия станет одним из ключевых рынков для Lamborghini – даже в городке Сант-Агата-Болоньезе, где расположена штаб-квартира марки, знают, что редкий русский не любит быстрой езды, но мешают две наши главные проблемы.
2. Премьера модели Huracán Performante
В марте на международном автосалоне в Женеве Lamborghini представила новый суперкар Huracán Performante – еще более спортивного собрата уже известного «урагана». И сразу пошла с козырей – оказывается, осенью на тестовом заезде «перфоманте» установил рекорд для серийных автомобилей на «Северной петле» трассы Нюрбургринг, но эту информацию приберегли до презентации – и, разумеется, она произвела эффект разорвавшейся бомбы. Российская премьера чемпиона Нюрбургринга состоялась в Петербурге на открытии нового автоцентра.
Сухие цифры говорят нам, что благодаря специальному ноу-хау Lamborghini – технологии ковки углеволокна – Perfomante стал на 40 килограмм легче предшественника, его атмосферный двигатель V10 объемом 5.2 литра развивает мощность до 640 л.с., разгоняется до сотни за 2.9 секунды, а максимальная скорость превышает 325 км/ч. Однако эти цифры не объясняют рекорд – в конце концов, есть серийники и с бóльшим количеством «лошадок». Главную роль в историческом заезде сыграла система активной аэродинамики – Aerodinamica Lamborghini Attiva, или сокращенно ALA (что, кстати, переводится с итальянского как «крыло»). Эта разработанная в штаб-квартире Lamborghini и запатентованная технология по-авиационному серьезна – она перераспределяет воздушные потоки и изменяет воздействующие на автомобиль аэродинамические силы, добиваясь или увеличения прижимной силы, или снижения лобового сопротивления – в зависимости от того, что нужно в данный конкретный момент: пройти крутую «шпильку» или разогнаться на прямой.
3. Первый визит Стефано Доменикали в Россию
На открытие шоу-рума Lamborghini St. Petersburg приехал легенда автомира Стефано Доменикали. Это первый визит титулованного итальянца в Россию. Стефано больше двадцати лет проработал в Ferrari, был спортивным директором компании и возглавлял ее команду на «Формуле 1». Под его чутким руководством команда выиграла Кубок конструкторов, а Михаэль Шумахер трижды становился чемпионом мира. Три года назад Доменикали оставил работу в Ferrari и перешел в Audi, где его вскоре перенаправили на историческую родину – руководить Automobili Lamborghini. Стефано и здесь показал впечатляющие результаты – Lamborghini достигла своих рекордных показателей по продажам и, соответственно, по выручке.
Перечислять достижения трудолюбивого итальянца можно долго – Top Gear не зря называл его человеком года. Правда, Стефано узнал об этом лестном титуле от нас – видимо, был слишком занят работой. А мы узнали у него о том, как делать суперкары в итальянской провинции и почему у него нет машины.
«Каждый должен заниматься своим делом»
Рекорд Huracán Performante на Nordschleife наделал много шума. Этот результат еще больше впечатляет, когда узнаешь, что у вашего пилота была всего одна попытка. Вы были уверены в победе или она стала для вас приятным сюрпризом?
Тренажеры виртуальной реальности говорили нам, что у «перфоманте» есть все данные для того, чтобы пройти эту трассу за рекордное время, но все равно одно дело – симуляция, а другое – реальность. Пилот может ошибиться, условия могут оказаться непредсказуемыми. Я лично приехал в тот день на Нюрбургринг вместе с командой разработчиков и, конечно, очень волновался. Весь год мы не покладая рук работали над новой моделью. И когда все удалось – мы очень радовались! Это был великий день для нас. И дело даже не в том, что мы побили рекорд – в конце концов, рекорды созданы для того, чтобы их побивать. Для нас было главным получить доказательство, что мы пошли по верному технологическому пути и доказали, что есть другие способы улучшить эффективность машины помимо увеличения мощности двигателя. Наша новая система ALA работает, и работает превосходно, и даже такую великолепную машину, как Huracán, делает еще лучше. Мы приберегли эту информацию до Женевы и имели с ней оглушительный успех. Я безумно горжусь людьми, с которыми работаю, которые придумали все это. Lamborghini – это очень маленькая компания, но мы все очень целеустремленные и целиком посвящаем себя любимому делу. И в те моменты, когда мы достигаем чего-то значительного, эмоции нас просто переполняют.
Вы сами любите скорость? Есть у вас личный рекорд на Нюрбургринге?
О, нет, у меня даже машины нет, меня водитель возит. Вот Федерико любит погонять. (Федерико Фоскини, коммерческий директор Automobili Lamborghini) Я часто повторяю, что каждый должен заниматься своим делом. Мне незачем выезжать на суперкаре на трек, чтобы успешно руководить компанией. Впрочем, Perfomante настолько красивая и мощная машина, что вовсе не обязательно подвергать себя стрессу, чтобы почувствовать все прелести езды на ней.
Если бы вы все же решили приобрести личный автомобиль, какую модель вы бы выбрали?
Если забыть о том, на какой должности я работаю, я бы выбрал Miura – она такая элегантная! Я уже не так молод, мне пятьдесят два – нет, конечно, я молод душой, но реальный возраст не спрячешь – и мне хочется иногда щегольнуть. Для поездок в горы и на побережье летом я бы взял Huracán Spyder. Но если посмотреть на вещи реально и вспомнить о том, что у меня есть семья, то станет понятно, что моей машиной на каждый день будет Urus – на нем можно отправиться и на пикник с приличным количеством багажа, и на трек, и по городу ездить.
Почти все модели Lamborghini названы по именам известных быков или как-то иначе связаны с корридой. У вас еще нет сложностей с поиском новых имен быков-селебрити?
(Вся команда громко смеется.) Отличный вопрос. У меня в офисе большая библиотека – осталась мне в подарок от предшественника – она просто кладезь подобной информации. Как вы знаете, основатель компании Ферруччо Ламборгини был Тельцом по знаку зодиака, поэтому на логотипе у нас бык и большинство названий связаны с быками. Я еще не успел прочитать всю литературу по быкам в своей библиотеке, но Федерико подтвердит – имена у нас найдутся. Подобрать подходящее имя для конкретной машины – вот в чем главная сложность.
Кстати, вы ведь тоже Телец, как и Ферручо Ламборгини.
И правда! Никогда не думал об этом. Видимо, для меня Lamborghini– это судьба.
Текст: Виктория Пятыгина
Фото: Архивы пресс-служб
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