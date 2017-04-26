«Каждый должен заниматься своим делом»

Рекорд Huracán Performante на Nordschleife наделал много шума. Этот результат еще больше впечатляет, когда узнаешь, что у вашего пилота была всего одна попытка. Вы были уверены в победе или она стала для вас приятным сюрпризом?

Тренажеры виртуальной реальности говорили нам, что у «перфоманте» есть все данные для того, чтобы пройти эту трассу за рекордное время, но все равно одно дело – симуляция, а другое – реальность. Пилот может ошибиться, условия могут оказаться непредсказуемыми. Я лично приехал в тот день на Нюрбургринг вместе с командой разработчиков и, конечно, очень волновался. Весь год мы не покладая рук работали над новой моделью. И когда все удалось – мы очень радовались! Это был великий день для нас. И дело даже не в том, что мы побили рекорд – в конце концов, рекорды созданы для того, чтобы их побивать. Для нас было главным получить доказательство, что мы пошли по верному технологическому пути и доказали, что есть другие способы улучшить эффективность машины помимо увеличения мощности двигателя. Наша новая система ALA работает, и работает превосходно, и даже такую великолепную машину, как Huracán, делает еще лучше. Мы приберегли эту информацию до Женевы и имели с ней оглушительный успех. Я безумно горжусь людьми, с которыми работаю, которые придумали все это. Lamborghini – это очень маленькая компания, но мы все очень целеустремленные и целиком посвящаем себя любимому делу. И в те моменты, когда мы достигаем чего-то значительного, эмоции нас просто переполняют.

Вы сами любите скорость? Есть у вас личный рекорд на Нюрбургринге?

О, нет, у меня даже машины нет, меня водитель возит. Вот Федерико любит погонять. (Федерико Фоскини, коммерческий директор Automobili Lamborghini) Я часто повторяю, что каждый должен заниматься своим делом. Мне незачем выезжать на суперкаре на трек, чтобы успешно руководить компанией. Впрочем, Perfomante настолько красивая и мощная машина, что вовсе не обязательно подвергать себя стрессу, чтобы почувствовать все прелести езды на ней.

Если бы вы все же решили приобрести личный автомобиль, какую модель вы бы выбрали?

Если забыть о том, на какой должности я работаю, я бы выбрал Miura – она такая элегантная! Я уже не так молод, мне пятьдесят два – нет, конечно, я молод душой, но реальный возраст не спрячешь – и мне хочется иногда щегольнуть. Для поездок в горы и на побережье летом я бы взял Huracán Spyder. Но если посмотреть на вещи реально и вспомнить о том, что у меня есть семья, то станет понятно, что моей машиной на каждый день будет Urus – на нем можно отправиться и на пикник с приличным количеством багажа, и на трек, и по городу ездить.