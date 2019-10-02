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Темная история: кому грозит пигментация на лице и как лучше всего от нее избавляться?

Если главным воспоминанием об отпуске стали пигментные пятна, нужно провести работу над ошибками. Узнали у врачей-косметологов, как стереть с кожи леопардовый принт и не допустить повторения ситуации. 

Врачи-эксперты:

  •  Елена Мамонтова, врач-косметолог, врач-дерматовенеролог, эксперт по лазерным аппаратным методикам клиники высшей категории «ГрандМед» .
  •  Инна Макарова, косметолог-дерматолог, специалист по prevent age медицине инновационного курорта «Первая Линия. Health Care Resort».

У кого появляются пигментные пятна?

Елена Мамонтова. У тех, кто не приучил себя пользоваться санскрином с надежным фактором защиты. И чем светлее кожа — тем выше риски. Пусковой механизм появления пигментного пятна — это активное ультрафиолетовое излучение. В сентябре-октябре к нам приходят десятки пациентов, чтобы избавиться от напоминаний о лете на лице. Некоторые из них даже не выезжали из Петербурга: солнце коварно везде, не только на пляже.

Инна Макарова. А еще проблема молодеет: если раньше пигментация обычно встречалась после 40 лет, то сейчас уже после 25 лет. Кажется, солнце становится агрессивнее.

Елена Мамонтова. Иногда пигментация возникает из-за того, что до встречи с солнцем кожа была травмирована бьюти-процедурой. Например, пациентка прошла мезотерапию, чтобы увлажнить лицо перед отпуском. Но не позаботилась о защите, и пятнышки появились в местах введения препарата. Именно поэтому мы всегда просим использовать SPF 50+ после пилингов, инъекционных и лазерных процедур.

Инна Макарова. Важно не забывать, что пигментные пятна могут возникать не только из-за солнца, но и на фоне стресса, патологий желудочно- кишечного тракта, гормональных перестроек, приема контрацептивов. В такой ситуации обязательно нужно обратиться к врачу, чтобы понять причину и принять меры.

С возрастом они грозят всем?

Елена Мамонтова. Если вы постоянно подвергаетесь инсоляции, не защищаетесь кремом, при этом имеете генетическую склонность к пигментации, с возрастом ситуация будет ухудшаться. А пятна — увеличиться в количестве и размерах. Добавьте к этому сухость кожи, расширенные сосуды и мелкую сеточку морщин — это все признаки фотостарения из-за злоупотребления солнцем.

Инна Макарова. Определить склонность к пигментации можно с помощью генетического паспорта кожи. Одни гены отвечают за ее повышенную фоточувствительность, другие — за активный синтез меланоцитов — клеток, вырабатывающих тот самый пигмент. Также мы можем оценить работу антиоксидантной системы, чтобы понять, как работает внутренняя защита организма от солнца.

Не стоит ждать, что пигментация исчезнет сама

Как «стереть» пигментацию?

Елена Мамонтова. Во-первых, не стоит ждать, что она исчезнет сама. Во-вторых, пытаться «стереть» пятна в домашних условиях. Проблема пигментации решается в кабинете косметолога. Каждый случай индивидуален, но самый популярный способ — это лечение вспышками света, то есть фототерапией на аппарате IPL-Quantum. Во время процедуры мы нагреваем клетки-мишени, вырабатывающие пигмент, в итоге они отшелушиваются. У процедуры двадцатилетний бэкграунд, лучшего средства для борьбы с локальными пятнами и сосудистой сеточкой пока не изобрели. Обычно требуется 2–3 процедуры с разницей в 10–14 дней. Если пятно залегает глубоко, можно подключить лазер и провести шлифовку кожи. После нее может потребоваться небольшая реабилитация.

Инна Макарова. Проблему можно решать изнутри. Помогает курс антиоксидантных капельниц на основе янтарной кислоты — она содержит прямой блокатор меланина. Мы останавливаем хроническое воспаление кожи, делаем так, чтобы пигментация не прогрессировала. Эффект усилится, если комбинировать их с терапией плацентарными препаратами. Достигнуть максимального осветления помогает еще одно сочетание — биорепарация препаратом мезоксантин и пилинг Reverse Peel от создателей бестселлера PRX-T33. Подходящие комбинации процедур подберет врач-косметолог после консультации.

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Как защитить кисти рук?

Елена Мамонтова. Руки защитить сложнее всего, поэтому часто именно они выдают ваш возраст. Конечно, использование крема с SPF обязательно. Но, если активного солнца в вашей жизни было много, скорее всего, пигментных пятен не избежать. К счастью, на кистях рук отлично работает лазерное омоложение: кожа в этой области тонкая и реагирует на полировку лазером моментально.

Редакция напоминает, что все медицинские услуги, указанные в обзорах рубрики «Красота», имеют противопоказания. Только консультация специалиста может дать вам реальное представление об услуге и необходимости ее прохождения.

коллаж: Анна Хозеева

andrey,
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