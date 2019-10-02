Темная история: кому грозит пигментация на лице и как лучше всего от нее избавляться?
Если главным воспоминанием об отпуске стали пигментные пятна, нужно провести работу над ошибками. Узнали у врачей-косметологов, как стереть с кожи леопардовый принт и не допустить повторения ситуации.
Врачи-эксперты:
- Елена Мамонтова, врач-косметолог, врач-дерматовенеролог, эксперт по лазерным аппаратным методикам клиники высшей категории «ГрандМед» .
- Инна Макарова, косметолог-дерматолог, специалист по prevent age медицине инновационного курорта «Первая Линия. Health Care Resort».
У кого появляются пигментные пятна?
Елена Мамонтова. У тех, кто не приучил себя пользоваться санскрином с надежным фактором защиты. И чем светлее кожа — тем выше риски. Пусковой механизм появления пигментного пятна — это активное ультрафиолетовое излучение. В сентябре-октябре к нам приходят десятки пациентов, чтобы избавиться от напоминаний о лете на лице. Некоторые из них даже не выезжали из Петербурга: солнце коварно везде, не только на пляже.
Инна Макарова. А еще проблема молодеет: если раньше пигментация обычно встречалась после 40 лет, то сейчас уже после 25 лет. Кажется, солнце становится агрессивнее.
Елена Мамонтова. Иногда пигментация возникает из-за того, что до встречи с солнцем кожа была травмирована бьюти-процедурой. Например, пациентка прошла мезотерапию, чтобы увлажнить лицо перед отпуском. Но не позаботилась о защите, и пятнышки появились в местах введения препарата. Именно поэтому мы всегда просим использовать SPF 50+ после пилингов, инъекционных и лазерных процедур.
Инна Макарова. Важно не забывать, что пигментные пятна могут возникать не только из-за солнца, но и на фоне стресса, патологий желудочно- кишечного тракта, гормональных перестроек, приема контрацептивов. В такой ситуации обязательно нужно обратиться к врачу, чтобы понять причину и принять меры.
С возрастом они грозят всем?
Елена Мамонтова. Если вы постоянно подвергаетесь инсоляции, не защищаетесь кремом, при этом имеете генетическую склонность к пигментации, с возрастом ситуация будет ухудшаться. А пятна — увеличиться в количестве и размерах. Добавьте к этому сухость кожи, расширенные сосуды и мелкую сеточку морщин — это все признаки фотостарения из-за злоупотребления солнцем.
Инна Макарова. Определить склонность к пигментации можно с помощью генетического паспорта кожи. Одни гены отвечают за ее повышенную фоточувствительность, другие — за активный синтез меланоцитов — клеток, вырабатывающих тот самый пигмент. Также мы можем оценить работу антиоксидантной системы, чтобы понять, как работает внутренняя защита организма от солнца.
Как «стереть» пигментацию?
Елена Мамонтова. Во-первых, не стоит ждать, что она исчезнет сама. Во-вторых, пытаться «стереть» пятна в домашних условиях. Проблема пигментации решается в кабинете косметолога. Каждый случай индивидуален, но самый популярный способ — это лечение вспышками света, то есть фототерапией на аппарате IPL-Quantum. Во время процедуры мы нагреваем клетки-мишени, вырабатывающие пигмент, в итоге они отшелушиваются. У процедуры двадцатилетний бэкграунд, лучшего средства для борьбы с локальными пятнами и сосудистой сеточкой пока не изобрели. Обычно требуется 2–3 процедуры с разницей в 10–14 дней. Если пятно залегает глубоко, можно подключить лазер и провести шлифовку кожи. После нее может потребоваться небольшая реабилитация.
Инна Макарова. Проблему можно решать изнутри. Помогает курс антиоксидантных капельниц на основе янтарной кислоты — она содержит прямой блокатор меланина. Мы останавливаем хроническое воспаление кожи, делаем так, чтобы пигментация не прогрессировала. Эффект усилится, если комбинировать их с терапией плацентарными препаратами. Достигнуть максимального осветления помогает еще одно сочетание — биорепарация препаратом мезоксантин и пилинг Reverse Peel от создателей бестселлера PRX-T33. Подходящие комбинации процедур подберет врач-косметолог после консультации.
Как защитить кисти рук?
Елена Мамонтова. Руки защитить сложнее всего, поэтому часто именно они выдают ваш возраст. Конечно, использование крема с SPF обязательно. Но, если активного солнца в вашей жизни было много, скорее всего, пигментных пятен не избежать. К счастью, на кистях рук отлично работает лазерное омоложение: кожа в этой области тонкая и реагирует на полировку лазером моментально.
коллаж: Анна Хозеева
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