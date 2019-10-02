Темная история: кому грозит пигментация на лице и как лучше всего от нее избавляться?

Если главным воспоминанием об отпуске стали пигментные пятна, нужно провести работу над ошибками. Узнали у врачей-косметологов, как стереть с кожи леопардовый принт и не допустить повторения ситуации.

У кого появляются пигментные пятна?

Елена Мамонтова. У тех, кто не приучил себя пользоваться санскрином с надежным фактором защиты. И чем светлее кожа — тем выше риски. Пусковой механизм появления пигментного пятна — это активное ультрафиолетовое излучение. В сентябре-октябре к нам приходят десятки пациентов, чтобы избавиться от напоминаний о лете на лице. Некоторые из них даже не выезжали из Петербурга: солнце коварно везде, не только на пляже.

Инна Макарова. А еще проблема молодеет: если раньше пигментация обычно встречалась после 40 лет, то сейчас уже после 25 лет. Кажется, солнце становится агрессивнее.

Елена Мамонтова. Иногда пигментация возникает из-за того, что до встречи с солнцем кожа была травмирована бьюти-процедурой. Например, пациентка прошла мезотерапию, чтобы увлажнить лицо перед отпуском. Но не позаботилась о защите, и пятнышки появились в местах введения препарата. Именно поэтому мы всегда просим использовать SPF 50+ после пилингов, инъекционных и лазерных процедур.

Инна Макарова. Важно не забывать, что пигментные пятна могут возникать не только из-за солнца, но и на фоне стресса, патологий желудочно- кишечного тракта, гормональных перестроек, приема контрацептивов. В такой ситуации обязательно нужно обратиться к врачу, чтобы понять причину и принять меры.